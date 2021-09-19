Серия А. Эмполи продолжает разваливаться после победы над Ювентусом

Серия А. Четвертый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Сампдория" 0:3

Голы: Капуто 31, 52, Кандрева 70

Такое уже не раз проходили. Аутсайдер достойно играет с сильным соперником, даже побеждает такого, тут же не выдерживает медных труб и разваливается. Новичок лиги "Эмполи" бился с "Лацио", даже вполне заслуженно победил "Ювентус" в гостях. Здесь его наставник Аурелио Андреаццоли и начал беспокоиться, заявляя, что после такого труднее настроить команду на дальнейшую борьбу и труднее оценить её реальную силу. Так и выходит. Она уже дважды подряд проиграла дома. Такому же новичку "Венеции", а теперь и "Сампдории". Причем теперь уже разгромно.

"Дория" также находилась на перекрёстке. Она очень достойно прошла тяжелейшие первые три тура, минимально проиграв "Милану" и сыграв вничью с "Сассуоло" и "Интером". Последнего даже переиграла по владению мячом и почти вдвое - по ударам по воротам. Но матчи против гораздо более слабых команд - совсем иного рода. Здесь уже нужно играть с позиции силы и побеждать. Насчет силы - не факт, поскольку "Эмполи" больше владел мячом и чаще бил по воротам. Вратарю гостей Аудеро пришлось начинать матч сейвом ногой от Манкузо. Но затем все получилось.

Франческо Капуто сделал дубль против своей первой команды в Серии А. Не празднуя голы. В первом тайме он получил пас по центру от Кандревы, во втором - с фланга от Берешински, а затем ещё и убрал защитника. Он ещё и попадал в каркас ворот и проигрывал дуэль вратарю. Недавний форвард сборной Италии в новом клубе начинает набирать форму. А снял все вопросы Кандрева, отлично закрутив слева в дальний угол.

У "Сампдории" пять очков после четырёх туров, у "Эмполи" - три.