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Гасперини: В последнее время у Малиновского левая нога не работала, но он забил выдающийся гол

Италия
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Наставник "Аталанты" подвел итоги ничьи с "нерадзурри"

Гасперини: В последнее время у Малиновского левая нога не работала, но он забил выдающийся гол

Фото: twitter.com/atalanta_bc

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с миланским "Интером" в матче 6-го тура итальянской Серии А.

"Какие-то ситуации сложились в пользу одной команды, какие-то – в пользу другой. Но все согласятся, что это был прекрасный матч с участием двух команд, нацеленных на победу.

Мы были близки к поражению из-за пенальти, близки к победе перед отменой гола, так что придется согласиться на ничью и назвать ее справедливой. У обеих команд было полно моментов, произойти могло что угодно. Когда "Интер" стал играть быстрее, у нас некоторые игроки, не до конца готовые, стали играть не очень точно. Мы внесли изменения.

Мы были очень близки к победе. В последние годы мы стали заметно больше верить в себя. В последнее время у Малиновского левая нога работала не так блистательно, как прежде, но он поработал над этим вопросом. Он забил выдающийся гол", – рассказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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