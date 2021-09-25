Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини: В последнее время у Малиновского левая нога не работала, но он забил выдающийся гол
Наставник "Аталанты" подвел итоги ничьи с "нерадзурри"
Фото: twitter.com/atalanta_bc
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал
"Какие-то ситуации сложились в пользу одной команды, какие-то – в пользу другой. Но все согласятся, что это был прекрасный матч с участием двух команд, нацеленных на победу.
Мы были близки к поражению из-за пенальти, близки к победе перед отменой гола, так что придется согласиться на ничью и назвать ее справедливой. У обеих команд было полно моментов, произойти могло что угодно. Когда "Интер" стал играть быстрее, у нас некоторые игроки, не до конца готовые, стали играть не очень точно. Мы внесли изменения.
Мы были очень близки к победе. В последние годы мы стали заметно больше верить в себя. В последнее время у Малиновского левая нога работала не так блистательно, как прежде, но он поработал над этим вопросом. Он забил выдающийся гол", – рассказал Гасперини.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: Видео трансляция боя из Лондона
- Малиновский забил первый гол в сезоне в ворота Интера - ВИДЕО
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Повтор финала ЛЧ, дерби Рима и львовская реабилитация Динамо. Что посмотреть на выходных
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила