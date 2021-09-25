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Интер - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

Наши за границей
(1 голосов)

Ничья в Милане

Интер - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Интер" и "Аталанта" расписали результативную ничью. Первый гол команды Гасперини в этом поединке записал на свой счет атакующий полузащитник Руслан Малиновский - украинец также стал лучшим игроком матча по версии WhoScored, получив оценку в 8,9

Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 2:2

Голы: Лаутаро Мартинес 5, Джеко 71 - Малиновский 30, Толой 38

Нереализованный пенальти: Димарко 86 (перекладина)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Италия)
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Комментарии (1)
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prim_er (Київ)
25.09.2021 в 22:38
Фантастичний матч! І Руслан нічо так)
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