Интер - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов
Ничья в Милане
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Интер" и "Аталанта" расписали результативную ничью. Первый гол команды Гасперини в этом поединке записал на свой счет атакующий полузащитник Руслан Малиновский - украинец также стал
Серия А. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Лаутаро Мартинес 5, Джеко 71 - Малиновский 30, Толой 38
Нереализованный пенальти: Димарко 86 (перекладина)
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Комментарии (1)
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prim_er (Київ)
25.09.2021 в 22:38
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