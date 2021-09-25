Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored
Оценка - 8,9
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграла в результативную
Первый гол команды из Бергамо в этом поединке забил атакующий полузащитник Руслан Малиновский - этот забитый мяч стал для украинского хавбека первым в текущем сезоне.
За игру против "нерадзурри" 28-летний Руслан получил наивысшую оценку от портала WhoScored (балл - 8,9) - Малиновский отметился голом, один раз попал в каркас ворот миланцев, 3 раза пробил в створ, один раз успешно пошел в дриблинг, а также украинец сделал 4 ключевые передачи, выиграл 3 из 6 единоборств и один раз перехватил мяч при атаке "Интера".
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