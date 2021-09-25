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Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored

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Обновлено
(1 голосов)

Оценка - 8,9

Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграла в результативную ничью с миланским "Интером" - 2:2.

Первый гол команды из Бергамо в этом поединке забил атакующий полузащитник Руслан Малиновский - этот забитый мяч стал для украинского хавбека первым в текущем сезоне.

За игру против "нерадзурри" 28-летний Руслан получил наивысшую оценку от портала WhoScored (балл - 8,9) - Малиновский отметился голом, один раз попал в каркас ворот миланцев, 3 раза пробил в створ, один раз успешно пошел в дриблинг, а также украинец сделал 4 ключевые передачи, выиграл 3 из 6 единоборств и один раз перехватил мяч при атаке "Интера".

Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Комментарии (20)
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Spokoyno (Київ)
25.09.2021 в 22:52
І в Атланті Маліновський грає не на своїй "улюбленій" позиції Утім там є ТРЕНЕР, що дає йому чіткі настанови, як Руслану грати. Так там і партнери покраще Проте команда, то "механізм" і якщо навіть найкращу деталь поставити не правильно то в кращому випадку це буде працювати погано А може взагалі не включитися!
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
25.09.2021 в 22:32
.....а где такая яркая игра в СБУ????????? ГДЕ Б..Л...?....Петракова при этом не одобряю, его решение.
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+1
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.09.2021 в 22:34
Та він і при Пазіку сачка давив в останній час . Петракова трохи радикальніше вчинив .
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0
-3
ArchiArchi
25.09.2021 в 22:28
Да понятно же, что Малину не вызвали из за конфликта с Петраковым. А расказы про какие то схемы в которые Малина не вписывается, детский лепет. Что это за схемы такие в которые Булеца вписывается, а Малина нет
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+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 22:19
Супер! На уровне! Приятно за Руслана!
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+3
0
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 22:04
Да за»бали вы уже со своим Малиновским… Че ж он в сборной не играл так?
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+6
-5
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 22:10
Если в сборной у Малины будут партнёры как в Аталанте то будет как в Аталанте) Я же тут задал вопрос СУ и Аталанта с Малиной кто выиграет. )
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+4
-1
Ol-g (Одесса)
25.09.2021 в 22:00
Зачем нам WhoScored? Что сообщают источники?
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+2
-2
prim_er (Київ)
25.09.2021 в 21:57
Десятки ікспердів тут радили Руслану не суватись в збірну, а грати собі за клуб і не видєлувались, він хлопець простий, грає собі за клуб...
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
25.09.2021 в 22:04
Вот именно. Человек всегда уважительно ко всем относился и на совесть исполнял свою работу. За кого, а за Руслана никогда стыдно не было.
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+3
0
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:54
Вопрос . если бы сборная Украины играла с Аиалантой с Малиной кто выиграл бы)))
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.09.2021 в 21:49
Что тут скажешь - молодец! Может это такой ход Петракова, невызов в СбУ стимулирует Руслана к прогрессу в игре?
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+1
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.09.2021 в 21:48
Все , розрахунок псіхологічной встряски Петракова, спрацював,тепер він його довикличить до збірної,цеж зрозуміло було.А шо ні?
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+2
-1
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Siren05 (Мариуполь)
25.09.2021 в 21:50
Мысли сошлись!
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+2
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.09.2021 в 21:52
Так,ми не шукаємо зради!)
+2
0
avatar
armik (Киев)
25.09.2021 в 21:46
А кто по версии издания самый тупой тренер Европы?
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+5
-1
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:49
ИО ФИЗРУК)
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+3
-3
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.09.2021 в 21:51
Хлопці,не лютуйте,це спланований акт,все буде добре
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+3
-2
kalan-86 (Анкара)
25.09.2021 в 21:46
Неприятное чувство. Вернидуб недавно поддержал коллегу и посоветовал Руслану опуститься на грешную землю, ещё и от ненадёжных источников инфа прилетела, что партнеры по сборной его не поддерживают в конфликте с ИО. Ну вот вам всем ответ уже второй матч подряд. Не говорю, что Украина не справится без него, но видимо весь футбольный мир, мягко говоря, в недоумении от этого садомазо, которым занимается ИО. И не нужно ставить в пример Бензема, там и ситуация совершенно отличалась, и заменить действительно было кем. Надеюсь увидеть Руслана снова в сборной как можно скорее, и желательно под руководством нового тренера.
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+5
-4
Игорь84 (Киев)
25.09.2021 в 22:45
Ротаня?
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+1
0


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