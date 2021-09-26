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Интер работает над трансфером Онана с Аякса
Голкипер наконец сможет перебраться в топ-чемпионат
BR
Действующий чемпион Италии продолжает искать варианты для усиления на трансферном рынке. Следующим новичком "неррадзурри" может стать голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.
Директор клуба Джузеппе Маротта подтвердил заинтересованность услугами камерунского голкипера. "Интер" ищет возможности, чтобы подписать Онану. Он может стать заменой Самира Хандановича, которому летом исполнилось 37 лет.
Отметим, что сейчас Андре отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Последний раз он выходил на поле еще в прошлом январе. Ограничения прекратят свое действие 4 ноября этого года.
Напомним, что Онана является воспитанником "Барселоны". В 2015 году, после пяти сезонов в Испании, голкипер присоединился к академии "Аякса". За первую команду амстердамцев Андре провел 204 матча, 83 из которых - на ноль. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего камерунца в 30 млн евро. Его контракт с клубом действителен до следующего лета.
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