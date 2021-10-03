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Фактор Джеко. Сассуоло - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сассуоло - Интер, чемпионат Италии, 2 октября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Сассуоло - Интер, которые встречались в седьмом туре. Хозяева забили первыми ударом с пенальти. Нерадзури долгое время не могли отыграться, но на 57-й вышел Эдин Джеко. А уже на 58-й он сравнял счет, а затем заработал пенальти, который реализовал Лаутаро Мартинес. Интер победил и вышел на второе место в турнирной таблице.
Серия А. Седьмой тур
Сассуоло - Интер 1:2
Голы: Берарди 22 пен - Джеко 58, Мартинес 78 пен
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