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Новый рекорд. Моуриньо не проигрывает уже в 42 домашних поединках подряд в рамках Серии А

Италия
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Жозе крут

Новый рекорд. Моуриньо не проигрывает уже в 42 домашних поединках подряд в рамках Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо записал в свой актив статистическое достижение, победив "Эмполи" (2:0) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии.

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Как сообщает статистический портал OptaPaolo в своем Твиттере, "Особенный" остается непобежденным уже на протяжении 42 матчей кряду в домашних поединках в чемпионате Италии. Данный показатель является рекордным в трехочковую эпоху, начиная с сезона-1994/1995.

"Рома" набрала 15 очков и находится на 4-й позиции в рейтинговом зачете первенства. Лидирует в Серии А "Наполи" (21 балл). В следующем туре "Рома" сыграет на выезде с "Ювентусом".

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим)
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