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Новый рекорд. Моуриньо не проигрывает уже в 42 домашних поединках подряд в рамках Серии А
Жозе крут
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо записал в свой актив статистическое достижение, победив "Эмполи" (2:0) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии.
Как сообщает статистический портал OptaPaolo в своем Твиттере, "Особенный" остается непобежденным уже на протяжении 42 матчей кряду в домашних поединках в чемпионате Италии. Данный показатель является рекордным в трехочковую эпоху, начиная с сезона-1994/1995.
"Рома" набрала 15 очков и находится на 4-й позиции в рейтинговом зачете первенства. Лидирует в Серии А "Наполи" (21 балл). В следующем туре "Рома" сыграет на выезде с "Ювентусом".
42 - José #Mourinho stay unbeaten for 42 consecutive home Serie A games: establishing the record for a manager in the three points per win era (since 1994/95) in the Italian top-flight. Special.#RomaEmpoli pic.twitter.com/rNweIDB67o— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) October 3, 2021
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