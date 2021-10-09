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Погба не вернется в Ювентус из-за большой зарплаты

Италия
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Поль хочет получать 15 млн чистыми

Погба не вернется в Ювентус из-за большой зарплаты

mondefootball.fr

Новина українською

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус" практически невозможен.

По информации источника, главной причиной неудачи данного сценария есть большая личная зарплата хавбека по контракту с "красными дьяволами" - Поль хочет получать в новом клубе не менее 15 млн евро в год.

Также СМИ в последние годы активно связывают будущее француза с мадридским "Реалом".

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Погба сыграл в 7 матчах и оформил 7 ассистов.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Tuttosport

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