Погба не вернется в Ювентус из-за большой зарплаты

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус" практически невозможен.

По информации источника, главной причиной неудачи данного сценария есть большая личная зарплата хавбека по контракту с "красными дьяволами" - Поль хочет получать в новом клубе не менее 15 млн евро в год.

Также СМИ в последние годы активно связывают будущее француза с мадридским "Реалом".

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Погба сыграл в 7 матчах и оформил 7 ассистов.