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Погба не вернется в Ювентус из-за большой зарплаты
Поль хочет получать 15 млн чистыми
mondefootball.fr
Итальянское издание Tuttosport сообщает, что переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус" практически невозможен.
По информации источника, главной причиной неудачи данного сценария есть большая личная зарплата хавбека по контракту с "красными дьяволами" - Поль хочет получать в новом клубе не менее 15 млн евро в год.
Также СМИ в последние годы активно связывают будущее француза с мадридским "Реалом".
В текущем сезоне АПЛ 28-летний Погба сыграл в 7 матчах и оформил 7 ассистов.
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