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Восстановление Ибрагимовича затянется на неопределенный срок

Италия
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Форвард не вкладывается в сроки

Восстановление Ибрагимовича затянется на неопределенный срок

Новина українською

Восстановление форварда "Милана" Златана Ибрагимовича затягивается, пишет La Gazetta dello Sport.

Ожидалось, что футболист вернется на поле сразу после перерыва на матчи сборных. Однако швед пока не может полноценно восстановиться после травмы ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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