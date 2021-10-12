Восстановление Ибрагимовича затянется на неопределенный срок

Восстановление форварда "Милана" Златана Ибрагимовича затягивается, пишет La Gazetta dello Sport.

Ожидалось, что футболист вернется на поле сразу после перерыва на матчи сборных. Однако швед пока не может полноценно восстановиться после травмы ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.