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Меньян пропустит 10 недель, а Тео Эрнандес заразился коронавирусом – официальные заявления Милана

Италия
(1 голосов)

Черная полоса у "россонери"

Меньян пропустит 10 недель, а Тео Эрнандес заразился коронавирусом – официальные заявления Милана

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Милан" выступил с официальными заявлениями по поводу Майка Маньяна и Тео Эрнандеса на своем сайте. Вратарь выбыл минимум на 10 недель, а у защитника сборной Франции коронавирус.

Маньян пропустит минимум 10 недель после артроскопической операции на запястье после полученного повреждения.

Тео Эрнандес сдал положительный тест, вернувшись в клуб из сборной Франции, в составе которой стал победителем Лиги наций на прошлой неделе.

Эрнандес чувствует себя нормально, "Милан" уведомил органы здравоохранения о положительном тесте защитника.

Отметим, что Пиоли в "Милане" сейчас недоступны: Плиццари, Флоренци, Бакайоко, Крунич, Мессиас, Калабрия, Ибрагимович и Эрнандес.

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В статье: Майк Меньян
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Источник:
acmilan.com

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