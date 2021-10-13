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Меньян пропустит 10 недель, а Тео Эрнандес заразился коронавирусом – официальные заявления Милана
Черная полоса у "россонери"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Милан" выступил с официальными заявлениями по поводу Майка Маньяна и Тео Эрнандеса на своем сайте. Вратарь выбыл минимум на 10 недель, а у защитника сборной Франции коронавирус.
Маньян пропустит минимум 10 недель после артроскопической операции на запястье после полученного повреждения.
Тео Эрнандес сдал положительный тест, вернувшись в клуб из сборной Франции, в составе которой стал победителем Лиги наций на прошлой неделе.
Эрнандес чувствует себя нормально, "Милан" уведомил органы здравоохранения о положительном тесте защитника.
Отметим, что Пиоли в "Милане" сейчас недоступны: Плиццари, Флоренци, Бакайоко, Крунич, Мессиас, Калабрия, Ибрагимович и Эрнандес.
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