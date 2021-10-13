Меньян пропустит 10 недель, а Тео Эрнандес заразился коронавирусом – официальные заявления Милана

"Милан" выступил с официальными заявлениями по поводу Майка Маньяна и Тео Эрнандеса на своем сайте. Вратарь выбыл минимум на 10 недель, а у защитника сборной Франции коронавирус.

Маньян пропустит минимум 10 недель после артроскопической операции на запястье после полученного повреждения.

Тео Эрнандес сдал положительный тест, вернувшись в клуб из сборной Франции, в составе которой стал победителем Лиги наций на прошлой неделе.

Эрнандес чувствует себя нормально, "Милан" уведомил органы здравоохранения о положительном тесте защитника.

Отметим, что Пиоли в "Милане" сейчас недоступны: Плиццари, Флоренци, Бакайоко, Крунич, Мессиас, Калабрия, Ибрагимович и Эрнандес.