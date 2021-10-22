Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби
Макс on fire, об эпизоде вспомнили только сейчас
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время матча "Ювентуса" и "Торино" главный тренер "бьяконери" Массимилиано Аллегри применил очень необычные методы наказания к нападающему своей команды Федерико Бернардески.
Игрок сборной Италии получил от тренера, когда пересекал боковую линию – пинок под зад игроку в исполнении алленаторе "Юве" в середине второго тайма вышел достаточно сильным, о чем через пару секунд свидетельствовало лицо Федерико. Интересно, что арбитр никак не отреагировал на неспортивное поведение специалиста.
???????????? Massimiliano Allegri giving Federico Bernardeschi a literal kick up the backside, and he wasn't a fan...#TorinoJuventus pic.twitter.com/8dFPFG8X68— The Sportsman (@TheSportsman) October 2, 2021
Единственный гол в той встрече забил Мануэль Локателли под занавес встречи, "Ювентус" выиграл со счетом 1:0. Видимо, одноклубники Бернардески уловили посыл Аллегри.
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов
- Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
- Скрипник: Мы понимали, что в первом тайме с ЦСКА нужно будет терпеть
- Малиновский едва не забил головой. Эмполи - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО