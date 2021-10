И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби

Во время матча "Ювентуса" и "Торино" главный тренер "бьяконери" Массимилиано Аллегри применил очень необычные методы наказания к нападающему своей команды Федерико Бернардески.

Игрок сборной Италии получил от тренера, когда пересекал боковую линию – пинок под зад игроку в исполнении алленаторе "Юве" в середине второго тайма вышел достаточно сильным, о чем через пару секунд свидетельствовало лицо Федерико. Интересно, что арбитр никак не отреагировал на неспортивное поведение специалиста.

???????????? Massimiliano Allegri giving Federico Bernardeschi a literal kick up the backside, and he wasn't a fan...#TorinoJuventus pic.twitter.com/8dFPFG8X68