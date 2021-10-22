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И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби

Италия
(1 голосов)

Макс on fire, об эпизоде вспомнили только сейчас

И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время матча "Ювентуса" и "Торино" главный тренер "бьяконери" Массимилиано Аллегри применил очень необычные методы наказания к нападающему своей команды Федерико Бернардески.

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Игрок сборной Италии получил от тренера, когда пересекал боковую линию – пинок под зад игроку в исполнении алленаторе "Юве" в середине второго тайма вышел достаточно сильным, о чем через пару секунд свидетельствовало лицо Федерико. Интересно, что арбитр никак не отреагировал на неспортивное поведение специалиста.

Единственный гол в той встрече забил Мануэль Локателли под занавес встречи, "Ювентус" выиграл со счетом 1:0. Видимо, одноклубники Бернардески уловили посыл Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Торино (Турин) Федерико Бернардески
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.10.2021 в 14:55
Не показывайте Дедзербе психованной, а то перебьёт всех бразилов
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