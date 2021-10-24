Дерби Италии на равных впервые за долгое время. Интер и Ювентус борются за гегемонию в лиге

Девятый тур Серии А сегодня вечером увенчает Дерби Италии. В предыдущем десятилетии оно потеряло стратегическую важность, оставшись лишь с эмоциональной. Однако новое десятилетие началось иначе. Для двух последних чемпионов Италии теперь на кону стоят большие трофеи. "Ювентус" пытается избавиться от наследия предыдущего сезона и вернуть себе гегемонию, "Интер" пытается сохранить наследие, добавив к нему новые краски. Сегодня они постараются показать, что у них получается.

Смена сущности

За девять лет тотального доминирования "Ювентуса" в Серии А Дерби Италии по важности, по глобальной интриге, скатилось где-то на уровень его матчей против "Фиорентины", "Торино". Гораздо более слабый соперник истово ненавидит, пытается вставить великану палки в колёса. В локальном плане, в отдельном матче иногда даже удаётся задержать врага. Но в итоге в глобальном плане он всегда побеждает, оставляя тебя бороться за свои маленькие достижения. Создался комплекс неполноценности миланского экс-гранда перед туринским мега-грандом.

В сезоне 2020/21 всё изменилось. Творец страшного "Ювентуса" предыдущего десятилетия Антонио Конте пришёл в "Интер" с ясной целью - оборвать гегемонию, которую сам же начал. Он не стеснялся громких слов, выражений вроде изменения истории, пути, исторической концепции "нерадзурри", уничтожения их сумасшедшей сущности, прививания понимания того, что означает быть чемпионом, как чемпионы относятся к игре. Он преуспел, сдержал обещания. Не просто отобрал Скудетто, а изменил сущность клуба. Научил его побеждать.

В предыдущем сезоне "Интер" стал командой, которую прежде всего невозможно поразить на её стадионе. На сегодня он не проигрывал в лиге на "Меацца" год минус три дня, добыв за это время 18 побед и две ничьи. Также его оборона стала железной. Зимой-весной на всех стадионах выдала серию из шести пропущенных в 17-ти матчах. В то же время "Ювентус" невероятным образом потерял дом, где потерпел два поражения с антирекордным счётом 0:3, а также проиграл новичку лиги. Потерял и оборону, пропуская лёгкие голы.

Уже в начале нынешнего сезона он дошёл до 20-ти матчей лиги подряд на всех полях с пропущенными. Нередко теряя добытое преимущество в счёте. Ещё раз проиграл дома новичку.

По сути, можно сказать просто. "Интер" и "Ювентус" поменялись местами. Сущность одного перешла к другому. Волшебник Конте будто не просто взял и слепил победных "нерадзурри" из воздуха, а отобрал такую силу у "бьянконери", лишив их того, чем всегда гордились. И наоборот - выбросил сумасшествие, pazza, из "Интера" и внедрил его в "Ювентус". Чего, правда, этот волшебник сделать не смог, так это выбросить pazza из клубных офисов. Ужасная финансовая ситуация сотрясла клуб и даже вынудила самого Антонио уйти.

Начало в 5-6 туре

Соотношение сил и характера на поле сохранилось летом и перешло в новый сезон. Несмотря на смену тренеров и концепций. "Юве" запаниковал сознательно из-за чуть не потери места в Лиге Чемпионов и подсознательно - из-за потери своей сущности. Потому и свернул провальный проект яркого футбола, брендизации клуба, позвал назад Массимилиано Аллегри после двух лет отдыха. Тем не менее, начал сезон ужасно, антирекордом клуба последних 62-ух лет - нулём побед в первых четырёх матчах. Со всеми признаками "Юве"- 2020/21.

Было заметно, что Аллегри не понимает, что происходит, что не видит, что попал в совсем другой "Ювентус". На который нельзя положиться. Который не умеет удерживать преимущество в счёте, не умеет обороняться, не умеет побеждать, которого подводит вратарь. Который просто не команда. Последние слова капитана Джорджо Кьеллини тренеру во время матча против "Эмполи" уловили камеры. Сам Аллегри признавал, что не ожидал такого, что был удивлён ситуацией в команде, её разобранностью прежде всего в плане психологии.

"Интер", несмотря на финансовые потрясения, потерю Лукаку и Хакими, также сохранился летом. Даже более того - сразу же начало казаться, что вышел на новый уровень. Несколько сдал в обороне, но в разы добавил в атаке. Все восхищались быстротой перехода при Симоне Индзаги на более красивый, яркий, комбинационный футбол при сохранении мощи, стержня. После лета, когда казалось, что его цель - просто удержаться на плаву, в Топ-4, все вокруг вновь начали называть его главным фаворитом на Скудетто. Даже Аллегри.

Впрочем, то начало сезона испарилось. По сути, сезон 2021/22 начался для "Ювентуса" в пятом туре, а для "Интера" - в шестом. Миланцы по-прежнему лучшие в лиге по забитым с блестящим общим результатом - 23 в восьми турах. Они по-прежнему очень сильны дома, где добыли 4:0 и 6:1, а также имели все шансы переиграть "Аталанту" (2:2). Вместе с этим, они пропустили в семи последних матчах Серии А. В том числе и из-за ошибок вратаря. Крайне сложно играют в гостях, где однажды проиграли и трижды пришлось устраивать камбек.

Они на долгие отрезки теряют нити игры. Они потеряли очки в трёх матчах, в которых рано повели в счёте. Точно как "Интер" прошлых лет или "Ювентус" предыдущего сезона. Как заявил бывший игрок команды Франческо Колоннезе, против "Лацио" они "потеряли головы в невероятной манере". Ну да, так они часто теряли 3-4-7 лет назад. Другой экс-игрок Даниэле Адани прямо заявляет, что они не умеют сохранять стабильность в течение 90-та минут.

В то же время "Юве" нашёл футбол Аллегри. Скучнейший, от которого зубы сводит и хочется спать. Но эффективный, с умением забивать в ключевые минуты, в концовках матчей. К сегодняшнему матчу он подходит с четырьмя победами со счётом 1:0 подряд во всех турнирах. Причём два из четырёх голов забиты в концовках вторых таймов, один - в его начале и один в начале матча. В целом с любым счётом у него уже шесть побед подряд, восемь матчей без поражений подряд. В целом забивал первым в девяти матчах подряд.

Теперь он выглядит тем самым "Ювентусом", способным штамповать победы и не пропускать. А "Интер" выглядит ярким, интересным, способным на свершения, но pazza, таким, на которого нельзя положиться.

Будущее есть

Индзаги оптимистичен. Он считает, что при выполнении определённой работы команда добавит в стабильности, вернёт стержень, сумеет перекрывать контратаки соперника. Он очень доволен настроением игроков. Радовался тому, что злились после первого поражения в сезоне в лиге от "Лацио". После "харакири", как выразился Gazzetta Dello Sport. "Признак того, что они победители". На ту неудачу команда ответила очень серьёзной энергичной игрой и победой над "Шерифом" в Лиге Чемпионов. Дома, где всё ещё страшна.

Симоне хочет всегда доминировать и создавать и вполне принимает проблемы в обороне, учитывая её высокую агрессивную линию. Её лидер Милан Шкриньяр напоминает, что год назад "Интер" начинал точно так же - ярко в атаке и нестабильно в обороне - и лишь в конце осени нашёл баланс. А экс-тренер команды и главный тренер сборной Роберто Манчини ничуть не удивлён, заявляет, что "Интер" - непростой клуб и что Индзаги нужно время. Логично.

Аллегри же уже видит цель. Он заявляет, что эта команда подходит для контратак, и потому резонно перевести её на такой футбол. Заявляет, что игроки вновь полюбили обороняться, полюбили счёт 1:0. Умеют замедлять темп. Осталось добавить умение увеличивать темп. Игроки со всем этим согласны.

Нельзя забывать, что летом команды потеряли своих главных звёзд, своих лучших бомбардиров. Правда, похоже, с этим обе разобрались. Эдин Джеко пришёл свободным агентом, но начал феноменально. Шестью голами в восьми матчах лиги. За "Интер" карьеру так начинал лишь Роналдо в 1998-ом. Говорят, что именно смена Ромелу Лукаку на Джеко позволила "Интеру" заиграть в более комбинационный, командный футбол. Криштиану Роналду ещё прямую замену не нашли, но говорят, что без статичного португальца обороняться легче.

Насчёт КриРо в последние дни довольно жёстко высказались Бонуччи и Кьеллини. Они заявляли, что команда играла лишь на него. Более того - думала, что, раз он в составе, победы придут сами и легко. "Мы думали подсознательно, что его присутствия достаточно для побед, и снизили требования к себе, работали и боролись хуже. Нам нужно вернуть дух "Ювентуса", который был до него". "Его уход шокировал систему. Нужно было, чтобы он ушёл раньше, тогда было бы время подготовиться. Это и помешало нам в начале сезона".

Обе пытаются отвлечься от финансовых проблем с 220-245-миллионными убытками за предыдущий сезон, рекордными в истории Серии А. Пытаются поскорее сбросить влияние ушедшей главной звезды. Миланцы пытаются стать более атакующими, сохранив оборону. Туринцы пытаются вернуть те времена, когда Кьеллини и Бонуччи, как говорил Жозе Моуриньо, должны были преподавать оборону в Гарварде. Обе верят в себя, видят позитив, пытаются установить гегемонию над лигой. Так что это будет Дерби Италии на равных. Впервые лет за 12.