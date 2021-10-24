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Дубль Ибрагимовича с его же автоголом. Болонья - Милан 2:4. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Очень огненный матч

Дубль Ибрагимовича с его же автоголом. Болонья - Милан 2:4. Видео голов и обзор матча

Twitter @IsmaelBennacer/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого раунда чемпионата Италии, в котором "Болонья" Синиши Михайловича на своем поле принимала "Милан" Стефано Пиоли. Гости дважды отличились еще до перерыва, да еще и Сумаро был удален с поля за фол последней надежды. Правда, хозяева не сдались и в меньшинстве отыграли два мяча. Помог им в этом Ибрагимович, который забил первый автогол в своей карьере. Правда, потом швед оформил своеобразный дубль, забив в ворота уже соперника. И третий, и четвертый мячи были оформлены уже в поразительном большинстве, ведь арбитр удалил еще одного игрока хозяев Сориано за очень грубый фол.

"Болонья" - "Милан" 2:4 (0:2)

Голы: Ибрагимович 49 (автогол), Барроу 52 - Леау 16 Калабрия 35, Беннасер 84, Ибрагимович 90

Удаления: Сумаро 20 (прямая красная), Сориано 58 (прямая красная)

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В статье: Златан Ибрагимович Болонья Милан
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