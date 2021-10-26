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Аллегри: Интер является основным претендентом на победу в Серии А
Массимилиано не пока не возлагает больших надежд на свою команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал "Интер" фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии.
"Индзаги не признаёт этого, но "Интер" является основным претендентом на победу в Серии А. В футболе может случиться всё что угодно, но они пока остаются главными претендентами на победу в первенстве. Рабьо восстановился после травмы. Мойзе Кин и Федерико Бернардески выбыли на неопределённый срок. Остальные спортсмены доступны. Пауло Дибала и Федерико Кьеза примут участие в воскресном матче, так что все счастливы. Дибала обладает важными техническими качествами. Он отличается от Кулушевски, но Деян провел хорошую игру в Милане. Кьеза — лучший игрок, он уже сыграл во многих играх", — приводит слова Аллегри Football Italia.
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