Аллегри: Интер является основным претендентом на победу в Серии А

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал "Интер" фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии.

"Индзаги не признаёт этого, но "Интер" является основным претендентом на победу в Серии А. В футболе может случиться всё что угодно, но они пока остаются главными претендентами на победу в первенстве. Рабьо восстановился после травмы. Мойзе Кин и Федерико Бернардески выбыли на неопределённый срок. Остальные спортсмены доступны. Пауло Дибала и Федерико Кьеза примут участие в воскресном матче, так что все счастливы. Дибала обладает важными техническими качествами. Он отличается от Кулушевски, но Деян провел хорошую игру в Милане. Кьеза — лучший игрок, он уже сыграл во многих играх", — приводит слова Аллегри Football Italia.