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Аллегри: Если бы Роналду ушел раньше на месяц, клуб провел бы трансферную компанию иначе

Италия
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Тренер не доволен положением команды

Аллегри: Если бы Роналду ушел раньше на месяц, клуб провел бы трансферную компанию иначе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о трансфере нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед":

"Если бы Роналду ушел раньше на месяц, у клуба, вероятно, была бы возможность провести иначе трансферную компанию. Это лишь вопрос рынка, проблем он не создавал", — сказал Аллегри.

Напомним, недавно защитник туринцев Джорджо Кьеллини сказал, что для клуба было бы лучше, если бы португалец раньше ушел в "МЮ".

Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний нападающий уже выступал за этот клуб в период с 2003 по 2009 год.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football-Italia

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