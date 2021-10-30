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Аллегри: Если бы Роналду ушел раньше на месяц, клуб провел бы трансферную компанию иначе
Тренер не доволен положением команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о трансфере нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед":
"Если бы Роналду ушел раньше на месяц, у клуба, вероятно, была бы возможность провести иначе трансферную компанию. Это лишь вопрос рынка, проблем он не создавал", — сказал Аллегри.
Напомним, недавно защитник туринцев Джорджо Кьеллини сказал, что для клуба было бы лучше, если бы португалец раньше ушел в "МЮ".
Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний нападающий уже выступал за этот клуб в период с 2003 по 2009 год.
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