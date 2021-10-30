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Аталанта - Лацио 2:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Гасперини вырывают ничью в самой концовке
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Орлы" дважды по ходу поединка выходили вперед, но два раза пропускали в компенсированное время обоих таймов. Руслан Малиновский начал игру в запасе, а появился на поле на 59-й минуте встречи, заменив Пашалича. В итоге украинский хавбек хозяев создал атаку, которая привела к голу на 90+4 минуте.
Серия А. 11-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 - Педро 18, Иммобиле 74
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