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Аталанта - Лацио 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия
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Подопечные Гасперини вырывают ничью в самой концовке

Аталанта - Лацио 2:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Орлы" дважды по ходу поединка выходили вперед, но два раза пропускали в компенсированное время обоих таймов. Руслан Малиновский начал игру в запасе, а появился на поле на 59-й минуте встречи, заменив Пашалича. В итоге украинский хавбек хозяев создал атаку, которая привела к голу на 90+4 минуте.

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 2:2

Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 - Педро 18, Иммобиле 74

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим)
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