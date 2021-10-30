Аталанта - Лацио 2:2. Обзор матча и видео голов

"Орлы" дважды по ходу поединка выходили вперед, но два раза пропускали в компенсированное время обоих таймов. Руслан Малиновский начал игру в запасе, а появился на поле на 59-й минуте встречи, заменив Пашалича. В итоге украинский хавбек хозяев создал атаку, которая привела к голу на 90+4 минуте.

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 2:2

Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 - Педро 18, Иммобиле 74