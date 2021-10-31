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Футболисты Ювентуса будут жить на базе клуба 4 дня по решению Аллегри
Неоднозначная инициатива от тренера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил оставить всех игроков клуба на базе до субботы после проигрыша "Вероне" (1:2) в Серии А.
С понедельника, 1-го ноября, и до следующей субботы игроки будут жить на базе, где есть гостинница. По мнению тренера, это нужно с целью обрести покой на данном отрезке сезона.
Во вторник "Ювентус" сыграет с "Зенитом" в Лиге чемпионов, а уже в субботу – против "Фиорентины" в Серии А.
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Источник:Football Italia
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