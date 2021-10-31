Футболисты Ювентуса будут жить на базе клуба 4 дня по решению Аллегри

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил оставить всех игроков клуба на базе до субботы после проигрыша "Вероне" (1:2) в Серии А.

С понедельника, 1-го ноября, и до следующей субботы игроки будут жить на базе, где есть гостинница. По мнению тренера, это нужно с целью обрести покой на данном отрезке сезона.

Во вторник "Ювентус" сыграет с "Зенитом" в Лиге чемпионов, а уже в субботу – против "Фиорентины" в Серии А.