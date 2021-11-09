Шевченко и американцы как прививка от бешенства. В Дженоа плохая погода не только в ноябре

Ноябрь в Лигурии неприятен. С дождями и особенно сильными ветрами. Из-за чего почти всегда переносятся матчи. 21-го ноября 2019-го года к приезду в столицу провинции Геную меня ожидал сюрприз в виде надписей на электронных табло - allerto giallo, жёлтый уровень штормового предупреждения с 18:00. Впрочем, и меня, и местных жителей это не пугало. Мы просто поднялись с берега моря на гору и заполонили центр города. Вовсе не прячась по домам. И в итоге увидели простой дождь.

21-го ноября 2021-го в Генуе точно ожидается шторм. Уровня gialloblu, желто-синего. Именно флаг такого цвета "Дженоа" выставила в Твиттере в воскресенье, не добавив ни единого слова. Все и так было ясно. Андрей Шевченко впервые выведет местный клуб на официальный матч. Его назначение уже вызвало ажиотаж в городе и во всей Италии, и к матчу против "Ромы" гости Генуи и местные жители заполонят уже берег. А именно - стадион "Луиджи Феррарис", или "Марасси". Какой именно шторм они увидят?

Бешеный клуб

Генуя - легендарный город. Безумно богатая морская Республика типа Венеции. Родина Христофора Колумба, Никколо Паганини, автора гимна Италии Гоффредо Мамеле. По некоторым версиям, вся концепция банков была создана здесь, а флаг города до сих пор является флагом Англии. Её называли Средиземноморским Нью-Йорком. Знаменитости её обожали, а украинский поэт Антон Чехов даже назвал "самым красивым местом на свете". Петер Пауль Рубенс свою единственную книгу написал о дворцах Генуи.

Проблема в том, что развитие города так и застряло где-то в начале 20-го века. Как и Крикетного и Футбольного Клуба "Дженоа" (город Genova, но клуб называют по-английски Genoa, как Milano и AC Milan). Он до сих пор четвёртый в истории в Италии с девятью титулами чемпиона. Больше, чем у "Лацио", "Ромы" и "Наполи" вместе взятых. Однако последний был взят в 1924-ом году, и после Второй Мировой Войны о таком никто и не мечтал. Свое 128-летие в сентябре старейший клуб в Италии отпраздновал скромно.

В сущности, он берет другие трофеи - самого бешеного в Серии А. И с большим отрывом. Шевченко станет 101-ым тренером в его истории и восьмым за последние пять лет. Причём Иван Юрич за эти годы успел отработать три каденции, а Давиде Баллардини - две. Выходит 11 смен тренеров после ухода Джан Пьеро Гасперини. Не случайно владельца клуба в последние 18 лет Энрико Прециози назвали "поедателем тренеров".

Эра короля индустрии игрушек получилась бурной, неоднозначной и самой длинной в истории клуба. Он спас клуб от банкротства, откопал Гасперини, а тот чуть не вывел команду в Лигу Чемпионов и вывел дважды в Кубок УЕФА. С другой стороны, команда была опущена в Серию С за договорной матч. В другом случае она не получила лицензию на участие в Кубке УЕФА, еще и уступив её злейшему врагу - "Сампдории".

Когда Прециози увольнял Баллардини в третий раз, назвал его "ужасным тренером", "лишь пожарником", не умеющим даже расставить игроков на поле. Не умеющим строить команды. Тем не менее, через два года позвал назад.

Наметанный глаз Энрико в плане талантов известен. Он открыл Серии А Диего Милито и Чиро Иммобиле, реабилитировал Тьяго Мотту, заработал десятки миллионов на Кшиштофе Пьонтеке, Кристиане Ромеро и Эльдоре Шомуродове. Вырастил Маттиа Перина и Николо Ровеллу и продал в "Ювентус". С другой стороны, он забраковал Роберта Левандовски в 2010-ом году, считая, что не выглядит как настоящий форвард. При том, что видел его лишь по видео (жаль. Гасперини мог построить свою "Аталанту" в Генуе).

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В плане трансферов в команде творится черт знает что. Gazzetta Dello Sport подсчитал, что этим летом число "на вход+на выход" достигло 50-ти. Добавив, что этому никто не удивился. Transfermarkt и вовсе насчитал 60. А год тому - 80. Причём без какого-либо плана. Куча аренд, свободные агенты. Аргентинец, датчанин, ганец, узбек. Особая же страсть у Прециози к сбитым лётчикам. Сиригу, Бехрами, Пандев, Дестро, Маркетти, Стураро, Кришито, Мазьелло, Бадель - да, все эти люди все ещё играют в футбол.

В предыдущем сезоне игровые минуты получили 35 человек. За 12 туров этого - уже 29.

Кадровые и игровые завалы

Результат такого бардака очевиден - плохие результаты, никакого намёка на игру. В двух из трех последних сезонов "Дженоа" спасалась от вылета лишь в последнем туре. Ужасным 0:0 с "Фиорентиной", легкой победой над "Вероной" того же Юрича (болельщика "Дженоа", во время работы там даже плакавшего от страха, что она вылетит). Оба эти матча, скажу мягко, выглядели странно. А по игре она была известна как самая скучная и самая грубая команда лиги. С десятью удалениями за сезон два года назад.

Спурт в концовке предыдущего сезона аж на 11-ое место уже выглядел необычным. Впрочем, в начале этого все пришло в "норму". От зоны вылета отделяет лишь разница мячей. Хотя кое-какой прогресс есть. Она уже не скучна. По забитым мячам десятая, в ее матчах часто бурные концовки. В последнем отыгралась на 2:2 на 89-ой минуте. И она много не проигрывает. Шесть ничьих в последних девяти матчах. Вместе с тем, всего одна победа с начала сезона. Её нужно научить побеждать и не ходить по лезвию ножа.

Игроки также появились хорошие. Защитники Максимович и Фарес, форвард Кайседо ещё весной были заметны в "Наполи" и "Лацио", Ровелла в аренде. О юных Бьянки, Камбиазо и Васкесе немало говорят. Слова Прециози о лучшем составе за 7-8 лет не беспочвенны. Проблемой были травмы именно лучших игроков. Кайседо, как заявил Баллардини, не играл полный матч с 2004-го года. И постоянная смена тактических схем. Gazzetta насчитала девять. Большей частью - с тремя центральными защитниками.

В этом прежде всего задача Шевченко. Принести стабильность состава и тактики. Разгрести завалы. Нужно срочно сокращать состав, отпускать игроков. Найти иерархию. Поставить игру. В последние годы Прециози как раз пытался привести тренеров с комбинационной игрой, в короткий пас. Однако Аурелио Андреаццоли и Тьяго Мотта провалились и были уволены очень быстро. Кстати, у них также был нулевой опыт работы главным тренером в клубах. Впрочем, и огромный опыт и прагматизм Баллардини не помогали.

"Ты должен знать, как носить футболку "Дженоа". Не все способны играть за неё, для некоторых она слишком тяжела, " - заявляет уже бывший тренер. Похоже, для всех. Тем более, когда ультрас годами воюют с президентом, бойкотируют матчи, даже выпускают заявления о "похоронах" клуба.

Неясный проект

Давиде, кстати, очень любим болельщиками. Они называют его "дядей", уважают за прямоту, честность, любовь к клубу. Его увольнение встретили недружелюбно, словами вроде "он единственный из этой своры, кто не должен был быть уволен". "С этим составом даже Иисус Христос не сделал бы больше". Новому тренеру также придётся отвоёвывать любовь болельщиков. Часть которых считает назначение Шевченко, как и кандидатуры Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо, маркетинговыми ходами, а не профессиональными.

Конечно, контракт до 2024-го года неспроста. Шевченко хотят дать время. Кроме того, Прециози уходит. Он продал клуб американскому инвестиционному фонду, который уже владеет пакетом акций "Севильи", работает в сфере спортивных трансляций, имиджевых прав спортсменов, женского футбола, владеет баскетбольным клубом в Англии. Для 777 Partners "Дженоа" будет флагманом обширного спортивного проекта. Он даже собирается приобрести клуб в Латинской Америке и создать сеть.

Проблема в неясности проекта фонда. Его общие активы оцениваются в три миллиарда долларов. Не так много. "Манчестер Сити" здесь точно не построят. Например, владельцы "Милана" оперируют активами в сотню и все равно вкладывают мало. Боссы 777 то говорят о том, что приехали побеждать, а не проигрывать и хотят Скудетто, то о долгосрочном проекте типа "Аталанты". Согласно сообщениям, они уже заплатили за клуб 175 миллионов, из которых часть пойдет на покрытие долгов. А долги оценивались в 120.

Первым жестом за такой "тёплый приём" болельщиков Джош Уондер объявил распределение 11-ти тысяч бесплатных билетов на следующий матч. Благородство или покупка любви? Кроме того, он не скрывает, что одной из главных целей проекта является превращение стадиона "Луиджи Феррарис" в работающего "семь дней в неделю". То есть, нужно как-то расширять, что-то строить. А речь о конструкции, зажатой в старом городе и построенной в 1911-ом году. Старейшей в Серии А. Удачи ему в этом.

Кроме того, Прециози не уходит. Он остаётся в Совете Директоров, его Генеральный директор Алессандро Дзарбано остаётся. Новым спортивным директором назначен его любимец, спортдир Примаверы Карло Таддо. Возможно, временно, ведь говорят о Луисе Кампосе, строителе чемпионских "Лилля" и "Монако", работавшем в "Реале". Одном из лучших спортдиров в Европе. Но вряд ли он придёт. Также 777 собираются строить новую тренировочную базу. Возможно, на земле во владении Прециози. Опять Прециози.

Американцы либо канадцы купили уже седьмой клуб Серии А, и в каждом сразу же приводили своих людей. В том числе и из Северной Америки. Здесь своих пока что нет, все свои для Прециози.

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Кто главный кандидат на пост президента? Альберто Дзангрилло. Профессор медицины, личный врач Сильвио Берлускони. Он страстно болеет за "Дженоа" и в 2017-ом году даже пытался убедить Берлускони купить клуб. Но опыт работы в футболе у него нулевой. Кроме того, его язык без костей точно как у Прециози, и он постоянно создаёт скандалы, недооценивая опасность коронавируса. Даже заявил после первой волны, что вирус "клинически мёртв", что в свете последующих волн ему всегда припоминают.

Он любимец ток-шоу, а клубу это сейчас противопоказано. Противопоказан босс, известный заявлениями вроде "нужно ментально охотиться на врачей, которые отказываются вакцинироваться" или называющий "психически больными" надевающих маски на улице. Нужна тишина.

Опасный шаг

Работать в "Дженоа" не пожелаешь злейшему врагу. Тем более - кумиру детства. Да, славные традиции, интересный город. "Марасси" - стадион английского типа, на котором болельщики, когда не бойкотируют (а сейчас не будут), создают умопомрачительную атмосферу. Дерби с "Сампдорией" Чезаре Пранделли называет "настоящим Дерби Италии", а Марчелло Липпи - наиболее уникальным матчем в Италии. Также я согласен с Йожефом Сабо. Тренеру застаиваться нельзя. Нужно набирать опыт работы в клубах любой ценой.

И все же шаг опасный. Прециози не то чтобы ушел. Разгребать кадровые завалы придется еще очень долго. В других клубах новые американские владельцы сразу же столкнулись с трудностями. "Милан" и "Фиорентина" лишь на третий год начали что-то показывать. "Рома" во втором сезоне Фридкиных до сих пор страдает. Причем в двух последних тенденции и процессы похожи на "Дженоа".

Может, стоило пойти в "Монцу" Берлускони из Серии Б, с которой якобы вел переговоры?