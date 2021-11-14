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Мхитарян: Разум говорит, что смогу в свое удовольствие играть еще 5-6 лет

Италия
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Генрих не планирует завершать карьеру до 36 лет

Мхитарян: Разум говорит, что смогу в свое удовольствие играть еще 5-6 лет

Football Italia

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Атакующий полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян поделился мыслями насчет того, сколько еще сможет выступать на высоком професиональном уровне.

"Я хочу, чтобы все это продолжалось как можно дольше. Но это зависит от многих факторов. В таком возрасте нелегко как следует следить за своим телом.

Мой разум говорит: ты можешь в свое удовольствие играть еще 5-6 лет. И я надеюсь, что тело согласно с этим. Но я понимаю, что времени осталось не так уж много, так что стараюсь насладиться каждым мгновением", – рассказал Мхитарян.

В нынешней кампании итальянской Серии А хавбек принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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