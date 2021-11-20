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Футболисты Зари не смогут взять футболки у игроков Ромы из-за благотворительных намерений римлян
Совсем скоро команды встретятся в еврокубке
В пятом туре группового этапа Лиги Конференций итальянская "Рома" сыграет с украинской "Зарей". В рамках этого матча "волки" хотят поддержать благотворительную акцию, направленную на противодействие насилия женщин.
Наставник римлян Жозе Моуриньо и капитан команды Лоренцо Пеллегрини инициировали этот шаг в составе “Ромы”. В матче против "Зари" "волки" выйдут в футболках со специальными нашивками, а затем эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе. Все вырученные средства, а также 50% от заработанной клубом суммы от продажи билетов на эту встречу, пойдут организации “Roma Cares”, создающей учебные курсы для женщин, подвергшихся насилию.
Так что если футболисты "Зари" надеялись на трофей в коллекцию после матча в Риме, то вряд ли стоит рассчитывать на больше, чем сувенирную футболку от "волков".
Напомним, что "Рома" и "Заря" встретятся в столице Италии 25 ноября.
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