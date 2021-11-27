Серия А. Сампдория набирает ход, Фиорентина теряет дерби в концовке

Серия А. 14-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Бандинелли 87, Пинамонти 89 - Влахович 57

После серии поражений от грандов "Фиорентина" наконец-то победила такого. Заслуженно, да еще и забив "Милану" четыре мяча. В частности, Душан Влахович сделал дубль, и его имя гремит по всей Европе. То есть, 14-й тур "фиалки" начинали на седьмом месте, выше ненавистного "Ювентуса", и им очень хотелось остаться там. Вот только в дерби всегда непросто. В том числе и тосканском. Сегодня крепкий "Эмполи" поймал заснувшего, а то и слишком праздновавшего соперника и выиграл у него четвертый очный матч из последних шести.

Вначале вроде бы все шло неплохо для гостей. Удар Бираги пришлось отбивать вратарю хозяев, Бонавентура попал в перекладину. Влахович однажды чуть не замкнул в падении прострел, а в другом случае замкнул - Кальехона справа. Таким образом, стал лучшим бомбардиром лиги с 11-ю голами и лучшим в истории клуба по голам в календарном году (28). Однако в самой концовке первый прострел Байрами создал бардак, вратарь Терраччьяно лишь коснулся мяча, и Бандинелли добил. А второй уже прошел прямо на Пинамонти.

"Фиорентина" проигрывает уже четвертый гостевой матч подряд. Из них два - новичкам лиги. С такими "достижениями" в долгосрочной перспективе высокие места ей не светят. Она была и остается слишком наивной.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Эллас Верона" 3:1

Голы: Кандрева 51, Экдаль 77, Мурру 90 - Тамез 37

"Верона" также испытывает проблемы в гостях. В Геную ехала с ношей из пяти гостевых матчей подряд без побед - пять ничьих и пять поражений. В том числе и четыре ничьи и два поражения в нынешнем сезоне. Правда, предыдущий выезд завершился заслуженной ничьей с "Наполи". И Игор Тудор на ее волне наконец-то собирался прервать серию. Тем более, что "Сампдория" подошла к матчу аутсайдером и лишь с одной домашней победой в семи матчах с начала сезона. Но вновь не получилось.

Здесь также получился камбек. Хотя и менее драматичный. Тамез, автор победного гола над "Эмполи" в концовке предыдущего тура, здесь пробил на 37-ой минуте с 20-ти метров. Ему помог явный рикошет. Ответил на это Кандрева в начале второго тайма своим шестым голом в сезоне. Ветерану удался удар с полулета с боковой линии вратарской, то есть с острого угла. Затем он еще и навесил на Экдаля. А в концовке после сейва Аудеро прошла контратака Квальяреллы. Мурру уже добивал.

13-й тур "Сампдория" начинала в зоне вылета. Победив другую команду оттуда, "Салернитану", она поднялась над красной линией. Кандрева был героем и того матча и после него заявил, что победа должна послужить трамплином. Действительно послужила. Теперь на 18-ом месте соседи из "Дженоа", и они отстают уже на шесть очков.