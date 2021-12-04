Шевченко: Я знал о трудностях в Дженоа. Но не ожидал, что будет так много травм

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче с туринским "Ювентусом" в матче 16-го тура Серии А.

"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм. "Ювентус" – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", – рассказал Шевченко.