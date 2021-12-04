Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Я знал о трудностях в Дженоа. Но не ожидал, что будет так много травм
Украинский коуч высказался перед игрой с "Юве"
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче с туринским "Ювентусом" в матче 16-го тура Серии А.
"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм. "Ювентус" – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.
Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", – рассказал Шевченко.
"Дженоа" сыграет на выезде против "Юве" завтра, начало встречи - 21:45.
На посту наставника итальянского клуба украинский специлист проиграл "Милану" и "Роме, а с "Удинезе" сыграл в нулевую ничью.
Популярное сейчас
- Луческу: Чистый гол с пенальти у Цыганкова. ВАР тоже ошибся, это часть футбола
- На кого взъелся Селезнев
- Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне
- Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО