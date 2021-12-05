Голепад, начатый Малиновским. Наполи - Аталанта 2:3. Обзор матча, видео голов

Классный матч подарили две мощные команды Серии А. "Наполи" дома принимал "Аталанту" и рассчитывал на успех, но потери нескольких ведущих игроков из-за травм сказались. В общем, неаполитанцы сейчас в плохой форме, а "Аталанта", наоборот, набрала ход. Так что результат закономерен.

Было интересно и нейтральным зрителям, ведь на двоих коллективы забили сразу пять голов. Это шоу начал Руслан Малиновский, который и открыл счет красавцем-ударом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 16-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 2:3

Голы: Зелински 40, Мертенс 47 - Малиновский 7, Демираль 66, Фройлер 71