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Голепад, начатый Малиновским. Наполи - Аталанта 2:3. Обзор матча, видео голов
Наполи - Аталанта ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Классный матч подарили две мощные команды Серии А. "Наполи" дома принимал "Аталанту" и рассчитывал на успех, но потери нескольких ведущих игроков из-за травм сказались. В общем, неаполитанцы сейчас в плохой форме, а "Аталанта", наоборот, набрала ход. Так что результат закономерен.
Было интересно и нейтральным зрителям, ведь на двоих коллективы забили сразу пять голов. Это шоу начал Руслан Малиновский, который и открыл счет красавцем-ударом.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 16-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Аталанта" 2:3
Голы: Зелински 40, Мертенс 47 - Малиновский 7, Демираль 66, Фройлер 71
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