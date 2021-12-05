Серия А. Лацио победил и оттолкнулся от дна

Серия А. 16-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Лацио" 1:3

Голы: Габбьядини 89 - С. Милинкович-Савич 7, Иммобиле 17, 37

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Йошида 58), А. Феррари (Драгушин 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Сьерво 85), Торсби, Экдаль, Верре (А. Силва 46), Габбьядини, Квальярелла (Капуто 46)

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Катальди (Лейва 64), Башич, С. Милинкович-Савич, Педро (Фелипе Андерсон 64), Иммобиле (Мурики 46), Дзакканьи (Лаццари 78)

Предупреждения: Кандрева 14, Берешински 38, Квальярелла 39, А. Силва 80 - С. Милинкович-Савич 67, Мурики 88

Удаление: С. Милинкович-Савич 67 (вторая желтая)

Пожалуй, "Лацио" достиг дна. Он начал отчетный матч на десятом месте, а по итогам тура рисковал опуститься на 11-ое. Лишь две команды Серии А пропустили больше, чем он. В гостях он выиграл лишь один из 11-ти предыдущих матчей, проиграв восемь. В том числе 0:3 от "Болоньи", 1:4 от "Вероны", 0:4 от "Наполи" в трех из четырех последних. 4:4 против "Удинезе" в четверг повеселили нейтральных зрителей, но точно не Маурицио Сарри. Говорившего о хаотичной игре и о том, что его подопечные еще не команда.

К счастью для Сарри, ему попался слабый соперник. "Сампдория" борется против вылета, ее наставник Роберто Д"Аверса под угрозой увольнения с начала сезона. "Лацио" она в последние 4.5 года проигрывала и со счетом 3:7, и 1:5, и 0:4. И 0:3 в Генуе. Правда, в предыдущем очном матче на "Марасси" как раз выиграла со счетом 3:0. Но в эти дни о таких результатах она может лишь мечтать.

Начала сильно как раз "Дория". Прорывами с обоих флангов. Подвел ее центр обороны без ведущих защитников Йошиды и Колли. Иммобиле оттеснил оппонента, который уже был на мяче, отдал налево, а Дзакканьи - направо Милинковичу-Савичу. Слева раз за разом прорывались и Дзакканьи, и Чиро. Два подряд удара Милинковича-Савича не достигли цели, удар головой Иммобиле вытащил вратарь. Лучший бомбардир "Лацио" в итоге получил пасы вразрез от СМС и Дзакканьи и забил. Над обороной хозяев просто издевались.

Конечно, "лациале" не могли не привезти себе проблемы. Во втором тайме они просто отказались играть в футбол, лишь отбивались. В итоге 6:2 по ударам по воротам по итогам первого превратились в 6:18, а владение мячом после перерыва не достигло и 37-ми процентов. Еще и капитан Милинкович-Савич был удален за лишние слова в адрес арбитра и пропустит сложный матч против "Сассуоло". Тем не менее, они пропустили лишь однажды, удержали очень важную победу и оттолкнулись от дна.

Стракоша потащил удар Торсби с угла вратарской, удар Габбьядини головой в упор и ногой из центра штрафной, тот же Габбьядини получил мяч, развернулся и забил. Йошида и Драгушин пробивали головой в сантиметрах от стойки. А на последней минуте неясно, как мяч дважды не затолкали. Но ведь не затолкали.

"Лацио" сравнивается по очкам с "Ромой". Уже кое-что. Хотя четвертое место остается на расстоянии девяти.