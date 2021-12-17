Дженоа Шевченко интересуется нападающим Наполи

Новый спортивный директор "Дженоа" ведет переговоры с нападающим "Наполи", выступающим в аренде за "Айнтрахт", Амином Юнесом, сообщает Football Italia.

У 28-летнего игрока все еще контракт с "Наполи" до июня 2023 года, но в настоящее время он выступает в рамках двухсезонной аренды в Германии.

Проблема в том, что "Наполи" не готовы отдавать игрока в аренду, так как хотят продать игрока.

В этом сезоне Амин провел всего 1 матч за "Айнтрахт" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 3 миллиона евро.