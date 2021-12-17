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Дженоа Шевченко интересуется нападающим Наполи
Амин Юнес выступает в аренде за "Айнтрахт"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новый спортивный директор "Дженоа" ведет переговоры с нападающим "Наполи", выступающим в аренде за "Айнтрахт", Амином Юнесом, сообщает Football Italia.
У 28-летнего игрока все еще контракт с "Наполи" до июня 2023 года, но в настоящее время он выступает в рамках двухсезонной аренды в Германии.
Проблема в том, что "Наполи" не готовы отдавать игрока в аренду, так как хотят продать игрока.
В этом сезоне Амин провел всего 1 матч за "Айнтрахт" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 3 миллиона евро.
Il #Genoa si muove sul #mercato: l’incontro per #Younes https://t.co/egbkHtGFle— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 16, 2021
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