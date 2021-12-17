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Дженоа Шевченко интересуется нападающим Наполи

Италия
(1 голосов)

Амин Юнес выступает в аренде за "Айнтрахт"

Дженоа Шевченко интересуется нападающим Наполи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Новый спортивный директор "Дженоа" ведет переговоры с нападающим "Наполи", выступающим в аренде за "Айнтрахт", Амином Юнесом, сообщает Football Italia.

У 28-летнего игрока все еще контракт с "Наполи" до июня 2023 года, но в настоящее время он выступает в рамках двухсезонной аренды в Германии.

Проблема в том, что "Наполи" не готовы отдавать игрока в аренду, так как хотят продать игрока.

В этом сезоне Амин провел всего 1 матч за "Айнтрахт" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 3 миллиона евро.

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В статье: Андрей Шевченко Амин Юнес Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2021 в 00:20
Сейчас эта Дженоа вылетит в Серию В, Шева вылетит из Дженоа, и на этом эта комедия закончится.
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 23:08
Лучше Довбыка бы торговали
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SeventyFour (Phoenix)
17.12.2021 в 23:40
А кто Довбику передачи будет делать? Игры нет. Дно .
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alex 66 (Кременчук)
17.12.2021 в 23:52
Не пиши ерунду, у Довбика нет Европаспорта (футбольного)
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