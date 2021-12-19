  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Специя - Эмполи 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Специя - Эмполи 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Два автогола

Специя - Эмполи 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Специя" дома расписала ничью с "Эмполи" - команды обменялись автоголами. Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко провел на поле 17 минут, выйдя на замену во втором тайме.

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Эмполи" 1:1

Голы: Маркицца 49 (автогол) - Николау 72 (автогол)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмполи Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...