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Специя - Эмполи 1:1. Обзор матча и видео голов
Два автогола
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Специя" дома расписала ничью с "Эмполи" - команды обменялись автоголами. Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко провел на поле 17 минут, выйдя на замену во втором тайме.
Специя. "Альберто Пикко"
Голы: Маркицца 49 (автогол) - Николау 72 (автогол)
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