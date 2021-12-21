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Диего Годин покинет Кальяри в январе

Италия
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Диего Годин покинет Кальяри в январе

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Защитник "Кальяри" Диего Годин объявил о том, что в зимнее трансферное окно покинет итальянский клуб.

"В январе я ухожу из "Кальяри". Я столкнулся в клубе с различными проблемами. Через 10 дней смогу рассказать о своей новой команде", — приводит слова Година журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890.

В сезоне-2021/22 Годин сыграл за "Кальяри" 12 матчей и заработал 3 желтые карточки.

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В статье: Диего Годин Кальяри
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Источник:
Sport890

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