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Джовинко о возможном приходе Инсинье в МЛС: Мне кажется это странным
Итальянец поделился своим опытом в Северной Америке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок "Торонто" и сборной Италии Себастьян Джовинко прокомментировал информацию о том, что его соотечественник Лоренцо Инсинье летом может перейти в канадский клуб. "Он может пропасть с радаров сборной Италии", – приводит его слова сайт Gianluca Di Marzio.
"Конечно, там его ждут уже в марте. Но мне кажется это странным, потому что он капитан "Наполи" и вряд ли бросит команду, борющуюся за скудетто.
В личном плане у меня в Торонто все было здорово, в этом городе простая жизнь. Но с профессиональной точки зрения он может пропасть с радаров сборной Италии.
Я лишился тогда сборной, пропал с радаров. Если ты готов с этим расстаться, я каждому рекомендую такой опыт. Меньше внимания, больше жизни", – сказал Джовинко.
Напомним, что Себастьян перешел в "Торонто" из "Ювентуса" на правах свободного агента в 2015 году. Последним клубом 34-летнего нападающего до минувшего лета был саудовский "Аль-Хиляль".
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