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Кокорин победил в номинации Золотая урна-2021 в категории "посмешище"

Италия
(1 голосов)

Худшим игроком года в Италии признан Рэмзи

Кокорин победил в номинации Золотая урна-2021 в категории "посмешище"

Новина українською

Каждый год в Италии проходит голосование в номинации премии "Золотая урна", которая вручается худшим футболистам.

В 2021-м году в категории Jolly (шут, посмешище) победу одержал 30-летний российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин. Форвард набрал 53,21% голосов, опередив в голосовании хавбека туринского "Ювентуса" Адриана Рабьо (22,02%) и форварда "Салернитаны" Сими (9,17%).

В свою очередь худшим игроком года в Италии стал атакующий полузащитник "Юве" Аарон Рэмзи - 23,58%. Валиец опередил Вадата Мурики из римского "Лацио" (22,54%) и своего одноклубника Артуро Мело" (15,75%).

В нынешнем сезоне Кокорин провел всего лишь 5 матчей за "фиалок".

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В статье: Александр Кокорин Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.01.2022 в 00:32
Номінацію треба перейменувати для цього козломордого не "посмєшищє" а "уйопище"
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+4
-1
avatar
Il Gatto
09.01.2022 в 00:19
Взагалі дивний трансфер, більше схоже на якусь схему по розпилу
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
09.01.2022 в 00:11
А того кто это недоразумение привел почему не номинировали?
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+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.01.2022 в 00:18
Так ему нужно наоборот давать награду "агент гола", зо то что впарил фиалкам такого клоуна. Я хз что он им наговорил, что они его взяли, но это гениально..
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+4
0
Algrab (Костопiль)
09.01.2022 в 00:03
знатно висміяли скрєпоносця...
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+4
-1


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