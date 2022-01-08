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Кокорин победил в номинации Золотая урна-2021 в категории "посмешище"
Худшим игроком года в Италии признан Рэмзи
Каждый год в Италии проходит голосование в номинации премии "Золотая урна", которая вручается худшим футболистам.
В 2021-м году в категории Jolly (шут, посмешище) победу одержал 30-летний российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин. Форвард набрал 53,21% голосов, опередив в голосовании хавбека туринского "Ювентуса" Адриана Рабьо (22,02%) и форварда "Салернитаны" Сими (9,17%).
В свою очередь худшим игроком года в Италии стал атакующий полузащитник "Юве" Аарон Рэмзи - 23,58%. Валиец опередил Вадата Мурики из римского "Лацио" (22,54%) и своего одноклубника Артуро Мело" (15,75%).
В нынешнем сезоне Кокорин провел всего лишь 5 матчей за "фиалок".
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