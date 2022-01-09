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Гол плюс пас от Малиновского. Видео голов и обзор матча Удинезе - Аталанта 2:6
Отличный старт года для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" завершила прошлый год двумя играми без побед, а на старте 2022-го
"Удинезе" - "Аталанта" 2:6
Голы: Джимсити 59 (автогол), Бету 88 - Пашалич 17, Муриэль 22, 76, Малиновский 43, Меле 89, Пессина 90+2
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