Гол плюс пас от Малиновского. Видео голов и обзор матча Удинезе - Аталанта 2:6

"Аталанта" завершила прошлый год двумя играми без побед, а на старте 2022-го одержала феерический выигрыш над "Удинезе" . Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и за 45 минут записал на свой счёт результативную передачу на Муриэля, а также гол. "Аталанта" сохраняет за собой четвёртую позицию, не отпуская в отрыв "Наполи" и "Милан", которые сегодня также выиграли.

"Удинезе" - "Аталанта" 2:6

Голы: Джимсити 59 (автогол), Бету 88 - Пашалич 17, Муриэль 22, 76, Малиновский 43, Меле 89, Пессина 90+2