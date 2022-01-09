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Дженоа пропустила от Специи уже на 14-й минуте встречи - ВИДЕО
"Грифоны" проигрывают дома
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома принимает "Специю".
Команда под руководством Андрея Шевченко пропустила уже на 14-й минуте встречи. Ворота "грифонов" поразил защитник Симоне Бастони.
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