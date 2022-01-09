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Дженоа пропустила от Специи уже на 14-й минуте встречи - ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

"Грифоны" проигрывают дома

Дженоа пропустила от Специи уже на 14-й минуте встречи - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома принимает "Специю".

Команда под руководством Андрея Шевченко пропустила уже на 14-й минуте встречи. Ворота "грифонов" поразил защитник Симоне Бастони.

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В статье: Дженоа (Генуя) Специя
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