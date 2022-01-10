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Федерико Кьезе потребуется операция
Футболист получил травму
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" на официальном сайте 10 января подтвердил, что нападающий Федерико Кьеза получил травму крестобразных связок левого колена. Футболисту потребуется операция, которая будет сделана в ближайшие дни.
По данным итальянских СМИ, на восстановление у Кьезы уйдет минимум шесть месяцев, то есть нынешний сезон для игрока закончен.
24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах.
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