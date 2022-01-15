  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Почему уволили Шевченко? Причины и анализ увольнения | Влог Роберто Моралеса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почему уволили Шевченко? Причины и анализ увольнения | Влог Роберто Моралеса

Италия
(3 голосов)

Как вы относитесь к увольнению Андрея Николаевича?

Почему уволили Шевченко? Причины и анализ увольнения | Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Задаем актуальные вопросы. Почему итальянцы не дождались результата, причины увольнения Шевы, его будущее и работа в Серии А – анализируем самое громкое увольнение 2022 года во влоге Роберто Моралеса. Справедливо уволили?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
15.01.2022 в 22:53
Спасибо. Нормальный анализ, уверенный и без крайних оценок.
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.01.2022 в 22:30
Браво Роберто!+
Ответить
+1
0
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
15.01.2022 в 22:16
Отличный анализ! Полностью согласен! Молодец!
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...