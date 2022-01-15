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Почему уволили Шевченко? Причины и анализ увольнения | Влог Роберто Моралеса
Как вы относитесь к увольнению Андрея Николаевича?
Задаем актуальные вопросы. Почему итальянцы не дождались результата, причины увольнения Шевы, его будущее и работа в Серии А – анализируем самое громкое увольнение 2022 года во влоге Роберто Моралеса. Справедливо уволили?
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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
15.01.2022 в 22:53
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alex 66 (Кременчук)
15.01.2022 в 22:30
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El_Matador_73 (Одесса)
15.01.2022 в 22:16
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