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Серия А. Стоило увольнять Шевченко? 0:6 Дженоа во Флоренции
При том, что Влахович забил всего один
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Серия А. 22-й тур Флоренция. "Артемио Франки" "Фиорентина" - "Дженоа" 6:0 Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77 Нереализованный пенальти: Влахович 11 (вратарь) "Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги (Терзич 70), Торрейра (Пулгар 80), Мале, Бонавентура (Данкан 70), Н. Гонсалес (Кальехон 70), Влахович, Сапонара (Иконе 70) "Дженоа": Сиригу, Хефти, Эстигор, Ванхезден, Калафиори (Бани 46), Стураро (Экубан 46), Бадель, Гальдамес, Портанова (Мелегони 46), Йебоа (Кайседо 68), Дестро (Букса 80) Предупреждения: Торрейра 74 - Калафиори 32, Портанова 36, Стураро 41 После победы "Специи", а также ничьей "Венеции" в субботу "Дженоа" уже не имела права разбрасываться матчами и была обязана рассматривать каждый из них как средство набора очков. Вот только между "обязана" и "способна" разница огромна. Тем более - без постоянного тренера. В кубковом матче против "Милана" было очевидно, что команда боролась за Андрея Шевченко. Потому его уход, вполне возможно, шокировал игроков. Временный главный тренер, поднятый из юношеской команды Абдулай Конко, не сумел их настроить. В этом матче мы не видели ничего нового, ничего такого, чего не видели от "Дженоа" Шевченко. Кроме, разве что, тактической схемы. Которая была больше всего похожа на 4-3-1-2. С тремя январскими новичками из четырех в обороне. Риккардо Калафиори, арендованный в "Роме", и вовсе дебютировал. Не помогло. Уже по статистическим итогам первого тайма все было ясно - 22:78 по владению мячом, 2:15 по ударам по воротам, 0:8 по ударам в створ, 0:3 по голам. Флорентийцы, кстати, создали не так много убойных моментов. Но им хватило. Как раз первым опасным моментом в матче была попытка игрока гостей Портановы перебросить вратаря с центра поля. Не так далеко от ворот. Ответный пенальти Влаховича с "паненкой" оказался неудачным, Сиригу уже прыгнул, но успел вытащить. Вытащил он и сложный удар Влаховича с игры. Но вот там Одриосола добил. Добил и Бонавентура после своего удара головой в упор и суперсейва Сиригу. На 42-ой минуте Бираги реализовал штрафной. Во втором тайме наконец-то забил и Влахович. А затем Бираги и Торрейра добавили. Доведя счёт до унизительного. До наибольшего поражения генуэзцев с сентября 2020-го года. Причем Бираги вновь реализовал штрафной. За три матча в лиге подряд без побед, особенно за последний из них - 0:4 от "Торино" - "Фиорентина" реабилитировалась сполна. 5:2 в Кубке в Неаполе, этой победой в лиге. Она вновь сравнялась по очкам с "Ромой" и "Лацио" с матчем в запасе. А "Дженоа" остается 19-ой и от 17-го места теперь отстает на шесть очков. У "Венеции" еще и матч в запасе. Но главное даже не это. Такое поражение оставит глубокую рану.
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