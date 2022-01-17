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Серия А. Стоило увольнять Шевченко? 0:6 Дженоа во Флоренции

Италия
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(2 голосов)

При том, что Влахович забил всего один

Серия А. Стоило увольнять Шевченко? 0:6 Дженоа во Флоренции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 22-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Дженоа" 6:0

Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77

Нереализованный пенальти: Влахович 11 (вратарь)

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги (Терзич 70), Торрейра (Пулгар 80), Мале, Бонавентура (Данкан 70), Н. Гонсалес (Кальехон 70), Влахович, Сапонара (Иконе 70)

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Эстигор, Ванхезден, Калафиори (Бани 46), Стураро (Экубан 46), Бадель, Гальдамес, Портанова (Мелегони 46), Йебоа (Кайседо 68), Дестро (Букса 80)

Предупреждения: Торрейра 74 - Калафиори 32, Портанова 36, Стураро 41    

После победы "Специи", а также ничьей "Венеции" в субботу "Дженоа" уже не имела права разбрасываться матчами и была обязана рассматривать каждый из них как средство набора очков. Вот только между "обязана" и "способна" разница огромна. Тем более - без постоянного тренера. В кубковом матче против "Милана" было очевидно, что команда боролась за Андрея Шевченко. Потому его уход, вполне возможно, шокировал игроков. Временный главный тренер, поднятый из юношеской команды Абдулай Конко, не сумел их настроить.

В этом матче мы не видели ничего нового, ничего такого, чего не видели от "Дженоа" Шевченко. Кроме, разве что, тактической схемы. Которая была больше всего похожа на 4-3-1-2. С тремя январскими новичками из четырех в обороне. Риккардо Калафиори, арендованный в "Роме", и вовсе дебютировал. Не помогло. Уже по статистическим итогам первого тайма все было ясно - 22:78 по владению мячом, 2:15 по ударам по воротам, 0:8 по ударам в створ, 0:3 по голам. Флорентийцы, кстати, создали не так много убойных моментов. Но им хватило.  

Как раз первым опасным моментом в матче была попытка игрока гостей Портановы перебросить вратаря с центра поля. Не так далеко от ворот. Ответный пенальти Влаховича с "паненкой" оказался неудачным, Сиригу уже прыгнул, но успел вытащить. Вытащил он и сложный удар Влаховича с игры. Но вот там Одриосола добил. Добил и Бонавентура после своего удара головой в упор и суперсейва Сиригу. На 42-ой минуте Бираги реализовал штрафной.

Во втором тайме наконец-то забил и Влахович. А затем Бираги и Торрейра добавили. Доведя счёт до унизительного. До наибольшего поражения генуэзцев с сентября 2020-го года. Причем Бираги вновь реализовал штрафной.

За три матча в лиге подряд без побед, особенно за последний из них - 0:4 от "Торино" - "Фиорентина" реабилитировалась сполна. 5:2 в Кубке в Неаполе, этой победой в лиге. Она вновь сравнялась по очкам с "Ромой" и "Лацио" с матчем в запасе. А "Дженоа" остается 19-ой и от 17-го места теперь отстает на шесть очков. У "Венеции" еще и матч в запасе. Но главное даже не это. Такое поражение оставит глубокую рану.

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В статье: Серия А Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (30)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2022 в 00:23
А дали бы работать даже если вылетят,то Шева бы сколотил неплохую команду
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.01.2022 в 00:22
Какая боль, какая боль....)))
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+2
-1
avatar
Американец 2000
18.01.2022 в 00:15
Я тоже не великий поклонник Шевченко как тренера , но после такой неплохой игры с Миланом - увольнять человека - это просто п е д е р а с т и з м (((((((((((((((((((((((((
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
18.01.2022 в 00:12
Дизлайковим ослам салют
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+1
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
18.01.2022 в 00:24
Молодец, Бабурик, так глядишь и стены лбом пробивать научишься
Ответить
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
18.01.2022 в 00:37
Да Европа тебя научила вот и долби своим лбом как дятел.
0
-2
kalan-86 (Анкара)
18.01.2022 в 00:07
Отличные новости! Поздравления Фиорентине. И пусть эта помойка с огромным треском вылетит в Серию Б!
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+7
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2022 в 00:10
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0
-4
chakvoron (Хоростків)
18.01.2022 в 00:00
При Порошенко, ой, Шевченко, такого не було))))
Ответить
0
-6
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
17.01.2022 в 23:55
«Нужно было принимать быстрые решения» говорил президент Дженоа ну как помогло? Шева конечно не топ тренер, но это клоуны реально)) сразу шестерку отхватили, Шева хоть и проигрывал, но не так позорно…
Ответить
+7
-2
Fishing 555 (Rivne)
17.01.2022 в 23:51
Во просраться дали новый тренер в ударе где те твари что мне дизлайкали? Вот вам псам и в хвост и в гриву кушайте на здоровье
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+3
-4
Dr. House (Поділля)
17.01.2022 в 23:51
Увольнение Шевченко явно пошло на пользу Дженоа
Ответить
+8
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 23:55
Дрочун, а тебе на пользу тоже это пошло?
Ответить
0
-7
Dr. House (Поділля)
17.01.2022 в 23:59
Педофил америкоский, ответь, сколько уже детей в свою баптистскую церковь из Украины вывез? Андон штопаный
+1
-3
Fishing 555 (Rivne)
18.01.2022 в 00:01
Тварь а тебя разъело? Ладно иди в будку псиную и стряхни блохи
+1
-5
Fishing 555 (Rivne)
18.01.2022 в 00:05
Dr. House. Ты Пердилля у баптистов педофилов нет! У нас семьи. А вот у вас тварей демонических да. И ты один из них.
+2
-4
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2022 в 00:13
Фістінг, попок ефесбешний, сйобуй нах звідси за порєбрік
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2022 в 00:14
Fishing 555 (Rivne) Случайно подумал, что ты мне первый комментарий написал А это местный дрочун домашний. Не обращай внимания, от него кроме дерьма ничего не услышишь.)
0
-3
Dr. House (Поділля)
18.01.2022 в 00:15
Педя, не думай, это тебе не к лицу
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2022 в 00:18
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Таки Олег прав был, что ты и Хаус один и тот же??? Как же хочется ошибаться. К тебе я всегда с уважением отношусь, даже если и потролить иногда можешь…
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
18.01.2022 в 00:19
Dr. House: Дурень демонический ты продал свою шкуру вельзевулу. А до нас тебе какое псиное дело. Ты Европе продался тварь, и своих детей дьяволу продал. И в месте с ним будешь вечность проводить в геенне огненной. Потому что ты соддомист. И по улицам Киева эти твари лазят.
0
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2022 в 00:22
Фістінг- це антиукраїнський елемент на ресурсі, який прославляє війну пуйла проти України, прикриваючись своєю недоцерквою.Ти просто його не знаєш. Я тебе не трогаю.
+1
0
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usovvictor (Kharkov)
17.01.2022 в 23:49
...это издевательство даже клоунадой не назовешь, тут Шевченко просто на высоте. Фиорентина толи тренировку, толи развлекательное шоу проводила, причем крайне небрежно. Специально посмотрел, команда сама просто просится в нижнию лигу сломя голову. Даже не представляю, наши бы и во 2-ой дали бы бой, но эти эфимерные убожэества... С головой у хозяев точно не в порядке...
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+2
-1
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Yurko-Zahid (Валего)
17.01.2022 в 23:49
Зняли з язика. От тепер точно всі переконалися, що проблема була в Шевченкові :) І, гадаю, дуже симптоматично, що після його відходу команда не піднеслася духом, а занепала так, що далі нікуди. Це - стосовно ставлення до Шеви з боку футбольорів.
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+3
0
Djibouti (Djibouti)
17.01.2022 в 23:48
Сразу видно, порядок навели в команде
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+6
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 23:47
Классный дебют нового тренера Шевченко наверное ручки трёт с наслаждением.
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+1
-4
Dr. House (Поділля)
17.01.2022 в 23:50
Пастор, это ты всё трешь по привычке педофильной
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 23:53
Дрочун по вызову, не отвлекайся, можешь вызов пропустить.)
0
-4
Dr. House (Поділля)
17.01.2022 в 23:55
Барсодрочер шарлатанский, не прикрывайся Динамо
+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 23:56
Домашний дрочун, не меняй тему.
0
-4


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