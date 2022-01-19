Джампаоло снова возглавил Сампдорию

"Сампдория" на официальном сайте объявила о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

54-летний специалист сменил в этой должности Роберто Д’Аверсу, который был уволен несколько дней назад. Контракт Джампаоло рассчитан до конца этого сезона с опцией продления до 2024 года.

Джампаоло уже тренировал "Сампдорию" с 2016 по 2019 год. При нём генуэзская команда дважды финишировала на десятом месте и один раз — на девятом.

Летом 2019-го Джампаоло расторг контракт с "Сампдорией" и возглавил "Милан", но уже осенью был уволен из-за неудовлетворительных результатов.