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Кубок Италии. Историческое достижение Сассуоло

Италия
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Впервые в четвертьфинале

Кубок Италии. Историческое достижение Сассуоло

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. 1/8 финала

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Кальяри" 1:0

Гол: Харруи 18

Наименее представительная пара этой стадии Кубка. "Сассуоло" никогда не выходил в четвертьфинал Кубка Италии, в двух последних сезонах вылетая дома в 1/8 от команд из Серии Б. В нынешнем сезоне он все никак не может пробраться в Топ-10 Серии А, играя крайне нестабильно. Особенно дома, где выиграл лишь один из семи предыдущих матчей. Среди этих матчей и влеты середнякам "Болонье" и "Вероне" с 3-4 пропущенными, и ничьи с "Кальяри" (2:2) и "Дженоа" из зоны вылета.

"Кальяри" приехал вновь. Вот только из-за травм, болезней и ротации поставил в стартовый состав пятерых игроков, вместе взятых наигравших в этом сезоне Серии А всего пять матчей. Он начал второй круг лиги двумя победами и минимальным поражением от "Ромы", верит в спасение. Кубок в такой ситуации ему не нужен.

Играли гости весьма прилично, старательно. Конечно, уступали более качественному сопернику и в статистике, и визуально, но и свои моменты создали. Их вратарь Радунович отбил четыре опасных удара Распадори, их латерали Дзаппа и Дальберт опасно навешивали. Подводила неточность ударов головой Нандеса и Паволетти. Также два их гола были отменены из-за офсайдов. В итоге судьбу матча решил один гол. Как раз с прострела, левого защитника хозяев Рожерио на опорника Харруи в затяжной атаке.

Историческое достижение для "Сассуоло". В 1/4 финала его ожидает "Ювентус".

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В статье: Кубок Италии Сассуоло Кальяри
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