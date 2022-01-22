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Лацио - Аталанта | Онлайн матча | Аудио

Италия
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У бергамцев только одна победа в четырех последних матчах Серии А

Лацио - Аталанта | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Лацио – Аталанта онлайн-трансляция матча чемпионата Италии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 22 января, в 21:45 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Команда Руслана Малиновского продолжает борьбу за место у топ-4 итальянского чемпионата. О борьбе за титул речь сейчас не идет, ведь отставание от Интера составляет восемь очков. Лацио в нынешнем сезоне далек от мест в группе лидеров, однако осенью уже отбирал очки у бергамцев в первом круге чемпионата.

Комментатор матча – Владимир Бусько
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим) Подкасты UA-Футбол
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