Лацио - Аталанта | Онлайн матча | Аудио

Лацио – Аталанта онлайн-трансляция матча чемпионата Италии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 22 января, в 21:45 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Команда Руслана Малиновского продолжает борьбу за место у топ-4 итальянского чемпионата. О борьбе за титул речь сейчас не идет, ведь отставание от Интера составляет восемь очков. Лацио в нынешнем сезоне далек от мест в группе лидеров, однако осенью уже отбирал очки у бергамцев в первом круге чемпионата.

Комментатор матча – Владимир Бусько

Режиссер трансляции – Александр Рыженко