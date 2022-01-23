Португальский Анри и Мбаппе против клона Месси. Лишь Рафаэль Леау и Пауло Дибала производят яркость

От встреч "Ювентуса" с "Миланом" не ожидают обилия голов, яркого красивого футбола. А сейчас - тем более. Виртуоз туринцев Федерико Кьеза выбыл до конца сезона, форварды Альваро Мората и Мойзе Кен забивают мало. Опорников критикуют уже не первый год за неумение забивать. В "Милане" Златан Ибрагимович и Оливье Жиру забивают реже, чем ожидалось, а из командной игры выпадают напрочь. "Десятка" Браим Диас после осеннего коронавируса просто исчез. От Салемакерса, Мессиаса, Тонали обилия голов и ассистов не дождёшься.

Остаются двое. На счету Пауло Дибалы 11 голов и четыре ассиста в 22-ух матчах во всех турнирах, из них лишь 17 он начинал с первых минут. В том числе и пять голов в последних девяти матчах, при том, что лишь в пяти из них он выходил в стартовом составе. На счету Рафаэля Леау 8 голов и пять ассистов в 23-ех матчах, из них 19 - в "старте". В том числе и 3+2 в последних четырёх. Цифры интересные, но не ошеломляющие. Так что им есть что доказывать. А прорыв в последних матчах намекает, что способны доказать сегодня.

Анри против Месси

Леау в последнее время любят сравнивать с Тьерри Анри. Даже его тренер Стефано Пиоли сравнил. Хотя португалец играет на позиции вингера, а попытки в центре атаки ему не удавались. Сочетание высокого роста (1.88, как и у легендарного француза), физической мощи, с техникой, элегантностью, стремительностью, умением прорваться на сочетании дриблинга и скорости мимо нескольких соперников действительно напоминает. Называют его и "португальским Килианом Мбаппе".

Он лидирует в лиге в этом сезоне по индивидуальным проходам с мячом без потерь, по их километражу, проходам, которые завершились ударами, пасами под удар и голами. По максимальной скорости забега (33.6 км/ч). Джанкарло Марокки из Sky Italia объясняет: "Остановить его можно лишь изолировав далее, чем в 30-ти метрах от ворот. Если ближе - бесполезно держать его вдвоём или даже втроём, он все равно будет делать невероятные вещи".

Ну а насчёт Дибалы никаких сомнений нет. Если кто и похож по стилю на Лионеля Месси, то это он.

Когда Рафаэль пускается в дриблинг на своём левом фланге, остановить его невозможно. Будто надвигается вихрь. Защитники просто теряются и пропускают его. Вместе с взрывным левым защитником Тео Эрнандесом получается грозный тандем. 13-го января в матче Кубка против "Дженоа" он пытался навесить слева и закрутил в ворота. А 17-го в лиге против "Специи" убежал, получил длинный заброс и элегантно перебросил вратаря. Ещё в сентябре выбежал со своей половины поля, обошёл всех, обыгрался с Ребичем и забил "Лацио".

"Ранее я не был стабильным. Я играл замечательные 15 минут, но затем останавливался или делал вещи наполовину. Теперь я на одном уровне все 90 минут. Я изменил отношение к игре, более нацелен. Я получаю много ценных советов от моего персонального тренера... Сейчас Пиоли уже даже не разговаривает особо со мной, он полагается на меня. Просто говорит оставаться на фланге и атаковать моего опекуна. Так намного легче".

Леау в буквальном смысле играет с улыбкой на лице. Особенно при удачном дриблинге. Пиоли признал, что это его ранее беспокоило, выглядело несерьезным и поверхностным. Но теперь он говорит, что "наслаждаться футболом фундаментально важно".

Дибале мощи не хватает. Но и он блестяще проходит на дриблинге. С помощью техники, низкого роста и центра тяжести проникает как нож сквозь масло. Ну а техника его удара безупречна. С 17-20 метров мячи будто забрасываются в ворота рукой. Так было девятого января против "Ромы" и 15-го против "Удинезе". По голам издали с 2014-го года в Серии А Пауло лучший. Сейчас после четырёх лет перерыва вернулся в Топ-3 лиги по ударам по воротам отовсюду в среднем за матч и даже первый. Столько (4) в его карьере никогда не было.

Разные, но похожи

Похожи они тем, что любят свой клуб. Дибала уже демонстрировал эту любовь не раз, отказываясь от заманчивых предложений, когда его уже практически продали. Не раз во времена кризиса призывал всех бороться за футболку и доказывать, что достойны её. В этом сезоне 13 раз надевал капитанскую повязку. Леау же обожает Златана Ибрагимовича, называет старшим братом, а игру с ним - сбывшейся мечтой. Сам же Ибра взял его под свое крыло, относится к нему как к своему личному проекту.

После ухода Криштиану Роналду старый-новый главный тренер Массимилиано Аллегри и капитан Джорджо Кьеллини прямо заявили, что "Ювентус" теперь принадлежит Дибале, и именно Пауло должен и способен вести его вперёд. Аллегри считает, что он способен взять Золотой Мяч. Вингер "Милана" Алексис Салемакерс считает, что Леау способен взять этот трофей, называет его феноменом.

Вместе с тем, у них есть и недоброжелатели. Уже год назад болельщики "Милана" разделились на два лагеря. Часть считает, что стоит подождать, пока этот, перешедший к "россонери" в 19-летнем возрасте из "Лилля" за 30 миллионов евро талант, избавится от юношеской беспечности и вырастет в звезду. Эта часть уверена, что он будет одним из лучших в мире. Другую часть он просто выводит из себя своей флегматичностью, выпадениями из игры, заигрыванием с мячом, неправильным принятием решений.

Вторая часть считает его инфантильным, безразличным, не привязанным к клубу игроком, вспоминает о Марио Балотелли и Мбайе Ньянге. Карьера первого всем известна. Второй же, также левый вингер, считался таким же большим талантом и надеждой "Милана", но загубил карьеру из-за флегматичности, непрофессионализма и нежелания учиться. Сейчас, в 27-летнем возрасте, он забыт всеми на скамье запасных "Бордо". В последние месяцы эта вторая часть умолкла, но стоит Рафаэлю несколько ослабить ногу на педали газа...

Дибалу болельщики очень любят. А болельщики "Интера" воспринимают его как "ювентино" до мозга костей и не очень хотят видеть у себя. Недоброжелатели у него в руководстве. Его постоянно пытаются продать. Переговоры о новом контракте полтора года затягиваются прежде всего из-за клуба. Боссы "Юве" не уверены, что 7.3 миллиона евро годовой зарплаты Пауло оправданы. Особенно в последние годы, когда часто вылетает из-за травм и тяжело возвращается.

Его всегда обвиняли в неудачной игре в больших матчах. Затем приход Криштиану Роналду отправил аргентинца в тень и выпустил из него весь воздух. До сих пор он лишь бледная тень самого себя. А особенно - после перенесенного коронавируса. Он был первым статусным зараженным игроком Серии А, в целом заражался трижды и пережил это очень тяжело и в физическом, и в психологическом аспектах. Он практически впал в депрессию.

Он пропустил уже 30 матчей из-за травм с начала предыдущего сезона и еще 15 можно накинуть на плохую форму. Осенью уже практически говорили о подписанном новом контракте с зарплатой в десять миллионов евро. Но затем он травмировался вновь, и "Ювентус" решил отозвать предложение.

Новый Генеральный директор Маурицио Арривабене на днях заявил, что новые контракты всем будут предложены с суммами на 15 процентов ниже предыдущих. А на прямой вопрос о Дибале холодно ответил, что каждый должен бороться за свое место и доказывать, что заслуживает получать то, что просит. Реакция игрока? Гол в матче против "Удинезе" он не праздновал вообще. Лишь убийственным взглядом посмотрев на ВИП-ложу. А после матча говорил, что ему нечего доказывать и все все понимают. То есть что виновные в ситуации ясны.

Леау также ведет переговоры о новом контракте. Хотя его текущий действует до 2024-го года. Он также был близок к перезаключению в конце 2021-го с увеличением зарплаты с 1.5 миллиона до 3.7, но оно также не состоялось. И сейчас он говорит об этой теме уклончиво. Что нервирует и руководство клуба, и болельщиков. Боятся, что он в итоге уйдет свободным агентом, как Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу. Оттого и отношение к нему начинает портиться. Что никогда не приносит пользы.

Еще и может повлиять его тяжба с родным клубом, лиссабонским "Спортингом". Клуб считал, что игрок ушел самовольно, с нарушением контракта. В пятницу португальский суд согласился с этим и постановил, что Леау должен выплатить чемпиону Португалии 16 миллионов евро. Конечно, там еще будут апелляции (уходил он после того, как болельщики прорвались на базу клуба и напали на игроков), но ситуация уже неприятная. Теперь ему нужны деньги. А "Манчестер Сити" и лично Хосеп Гвардиола, как пишут, "влюблены" в игрока.

Ну а что касается игровых проблем, их причина одна. Молодость и присущий ей ветер в голове вундеркинда. Даже сам Златан в итоге признал: "Я не мог изменить его, стимулировать его. Если он не поможет сам себе, никто ему не поможет. Полное изменение в его менталитете, в отношении к делу в нынешнем сезоне произошлo от него самого". Надолго ли?

Сегодня талант Леау и Дибалы и их желание многое доказать будут бороться с их нервами, злостью из-за юридических и контрактных вопросов. Что победит? Сумеют ли они преодолеть себя и порадовать свои команды и нас чем-то вкусным, ярким и красочным? Они более чем способны. Но и более чем способны исчезнуть.