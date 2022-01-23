Моуриньо: Если бы Рома повела 5:0, люди выключили бы свои телевизоры - мы сохранили аудиторию

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Эмполи" в матче 23-го тура итальянской Серии А.

"Мы знали, что "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью, что потеряла очки "Фиорентина", так что было важно победить. Вы не зря посмотрели второй тайм. Если бы мы повели 5:0, люди выключили бы свои телевизоры, так что мы сохранили аудиторию на высоком уровне.

Поздравляю свою команду, поздравляю "Эмполи" с тем, что футболисты пришли в себя и верили в успех, несмотря на 0:4 к перерыву", – рассказал португальский наставник.