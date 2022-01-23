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Моуриньо: Если бы Рома повела 5:0, люди выключили бы свои телевизоры - мы сохранили аудиторию

Италия
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Коуч римлян высказался после выездной победы

Моуриньо: Если бы Рома повела 5:0, люди выключили бы свои телевизоры - мы сохранили аудиторию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Эмполи" в матче 23-го тура итальянской Серии А.

"Мы знали, что "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью, что потеряла очки "Фиорентина", так что было важно победить. Вы не зря посмотрели второй тайм. Если бы мы повели 5:0, люди выключили бы свои телевизоры, так что мы сохранили аудиторию на высоком уровне.

Поздравляю свою команду, поздравляю "Эмполи" с тем, что футболисты пришли в себя и верили в успех, несмотря на 0:4 к перерыву", – рассказал португальский наставник.

По ходу поединка "волки" побеждали со счетом 4:0, но пропустили два мяча во втором тайме.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Эмполи
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Источник:
Tuttosport

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