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Моуриньо: Если бы Рома повела 5:0, люди выключили бы свои телевизоры - мы сохранили аудиторию
Коуч римлян высказался после выездной победы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Мы знали, что "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью, что потеряла очки "Фиорентина", так что было важно победить. Вы не зря посмотрели второй тайм. Если бы мы повели 5:0, люди выключили бы свои телевизоры, так что мы сохранили аудиторию на высоком уровне.
Поздравляю свою команду, поздравляю "Эмполи" с тем, что футболисты пришли в себя и верили в успех, несмотря на 0:4 к перерыву", – рассказал португальский наставник.
По ходу поединка "волки" побеждали со счетом 4:0, но пропустили два мяча во втором тайме.
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