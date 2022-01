"Бог сказал мне не играть жестко": Тарибо Уэст уничтожал Анри, швырял футболку в Луческу, а теперь основал свою церковь

"В субботу утром после тренировки Липпи называл состав на следующую игру; мы встали вокруг него. Когда тренер закончил, Уэст возмутился: "Мистер, но бог сказал мне, что я должен играть!" Мы еле сдерживали себя, когда Липпи обернулся: "Странно, мне он ничего такого не говорил". В тот раз я чуть не обоссался от смеха".

Кристиан Вьери любит потравить байки о девяностых, и Тарибо Уэст часто оказывается их героем. Разве хоть кого-нибудь это удивляет?

В рейтинге самых странных причесок в истории футбола "рожки" нигерийского защитника твердо держатся в топе наряду с челкой Роналдо на ЧМ-2002 и "полулысиной" Джованни Симеоне времен выступлений за "Ривер Плейт".

Уэст уверяет, что носил раскрашенные дрэды неспроста - их вид "запугивал" соперников:

"Благодаря прическе я выглядел опаснее для своих оппонентов. Форварды были шокированы, увидев такое перед собой, а фанаты наоборот воодушевлялись. Благодаря волосам я многого добился".

Уэст против Алана Ширера, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

***

Уэст не рисуется - он это всерьез. И, да - в расцвете сил он действительно выглядел неплохо.

Неуклюже, грубовато - это правда, но сам Тьерри Анри называл Уэста самым жестким противником в карьере.

Не Каннаваро. Не Видича. Не Тюрама, Пуйоля, Мальдини и прочих топов, а неотесанного нигерийца, чье поведение на поле порой напоминало охоту, а не футбол.

Наверное, это из прошлой жизни. В юности Тарибо сбежал из дому и состоял в уличной банде в Лагосе. Выжил чудом - его подельника подрезала враждующая группировка, а он с сумкой денег успел смыться. В футбол же поигрывал по выходным, и по чистой случайности его игра приглянулась местному клубу.

"Если я расскажу тебе все, то мы выйдем из этого помещения в наручниках", - когда Уэст улыбается журналисту, его золотой зуб сверкает на солнце.

Тарибо повезло. 1993-й, трансфер в "Осер" - и из уличного бандита он превратился в перспективного защитника, который, правда, не понимал азов тактики, зато носился, как ненормальный.

С ним в составе команда Ги Ру в 1996 году впервые выиграла Лигу 1. Блан, Гиварш, Лямуши, Ласланд - то был сильнейший "Осер" в истории. Тарибо не пас задних и по окончании золотого сезона получил предложения от "Арсенала", "Ювентуса", "Рейнджерс" и "Бетиса".

"Я подошел к тренеру и сказал, что хочу уйти. Тогда мне показали мой контракт и объяснили, что это невозможно. Тогда же я узнал, что мои партнеры по защите получают по 120 тысяч франков, а я - 3 тысячи. Мне хотелось сжечь Осер дотла", - Уэст все еще кипит от злости.

В "Осере" с непонимающим видом пожимают плечами - Тарибо жил в дополненной реальности задолго до метавселенной Цукерберга.

***

По итогу французы продали защитника "Интеру" летом 1997-го. Олды не дадут соврать - не было в симуляторах тех лет игрока круче. Уэст бежал, как Роналдо, отбирал, как Давидс, а головой бил, будто Жардел.

Happy Birthday to the best free transfer in Championship Manager history:



- Start New Game

- Choose league

- Choose club

- Sign Taribo West



If you know, you know. pic.twitter.com/ICzfQpEEbN — A Funny Old Game (@sid_lambert) March 26, 2021

Моратти верил, что сорвал куш, а что на деле? Победа в Кубке УЕФА с удалением в финале - и стремительное пике с заоблачной высоты фанатских ожиданий.

С нигерийцами часто так. После провала на КАН-2008 местные журналисты провели расследование и обнаружили, что Нванкво Кану был на 9 лет старше заявленного; Джей-Джей Окоча - на 10; Обафеми Мартинс - на 8. Айилу Юссуфа и возмущения Сабо вы тоже не забыли, правда?

Попадались и совсем курьезные случаи, вроде "самого молодого игрока ЧМ-2002" Феми Опабунми, который уже через три года доигрывал в низших дивизионах Франции.

The Guardian пишет, что смена паспорта на черном рынке Лагоса обходится в 10,000 найр (около 650 гривен), так что это еще и дешево. Клиенты порой подходят по несколько раз - Макс Калиниченко со смехом вспоминал нашего старого знакомого:

"Помните Айзека Окоронкво? За "Шахтер" играл, за "Москву". Так ему всегда 30 лет было! Каждый год - одно и то же число. Вечно 30-летний защитник".

Окоча и Уэст на ЧМ-2002, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy/EMPICS

С Уэстом произошло нечто подобное, только Серия А в разы требовательнее РПЛ, и вдобавок у Тарибо начала тихо ехать крыша.

При Луиджи Симони, к примеру, Уэст отказывался идти в подкаты, потому что "бог запретил ему играть жестко". Мирче Луческу Тарибо принес Библию, ткнул в нее пальцем и изрек: "Там написано, что я - главная звезда Африки, и я должен играть всегда". Когда румын в этом засомневался, Уэст бросил ему в лицо футболку.

Характерный сладковатый дым из номера Тарибо намекал на происхождение его разговоров с высшими силами. Чем дальше - тем чаще он слышал неведомые голоса в голове:

"Мы праздновали, и вдруг на меня наткнулась женщина и сказала: "Сэр, могу я узнать ваше имя?" Я сказал: "Нет". Она спросила: "Могу ли я узнать, где вы живете?" Я сказал, что нигде не живу. Она ушла с раздражением, и тут я услышал внутри голос; это было похоже на пощечину. Он сказал: "Найди женщину. Найди ее сейчас, позвони и извинись перед ней. Она тебе нужна". Это мог быть только голос бога".

***

Женщина оказалась пастырем и носительницей оккультных знаний по имени Пейшнс Икемефуна.

Едва зайдя в квартиру Уэста, она моментально учуяла ее негативную энергетику. Какой там футбол? Тут дела гораздо серьезнее:

"Она сказала: "Ты должен быть очень сильным, чтобы жить здесь, ведь в доме плохая аура, и спросила, какие ритуалы я проводил. Она сказала, что чувствует в моем доме оккультные энергии. Двух собак - белую и черную - борющихся с ней. А потом все шкафы в доме стали сами открываться и закрываться. Я думал, что это просто ветер, но затем и двери тоже начали стучать. Это было похоже на сцену из фильма ужасов, но я-то знал, что это реальность".

Может, "Милан" его купил как раз из-за налаженных контактов с высшими силами - надеялись приманить удачу? Другое объяснение найти сложно; в 1999-м Уэст уже явно не тянул, потому и сыграл за россонери лишь 4 матча, после чего обвинил в неудаче… мафию.

Ему якобы сообщили, что Мальдини, Костакурта и Барези будут играть при любых раскладах; и все бы ничего, да только Франко завершил карьеру в 97-м - за 2,5 года до приезда Уэста.

Сказочника отдали в "Дерби" - он честно и даже местами сильно отбегал еще полгода, регулярно мотаясь в Милан на "богослужения"; затем ссорился со всеми в "Кайзерслаутерне", сыграл 16 матчей за два года в "Партизане" - и завершил карьеру в дебрях Ирана в 2007 году.

Уэст против Видуки, 2001 год, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurence Griffiths/ALLSPORT

На финише спортивного пути Уэсту было лишь 32 года, но президент "Партизана" Жарко Зечевич готов это оспорить:

"Когда Тарибо переходил, то сказал, что ему 28. Потом мы узнали, что ему было 40. Впрочем, о трансфере я все равно не жалею - играл он хорошо".

***

Последние фото Уэста говорят сами за себя. Очевидно, Зечевич не ошибся в оценках.

Тарибо выглядит старовато; давно сбрил дрэды "по религиозным причинам" и даже основал собственную церковь "Shelter in the storm ministries of all nation" - сокращенно, "Убежище". Здесь Уэст практикует спиритические сеансы, медитирует и наставляет единоверцев на путь истинный.

Или не истинный - как знать? В 2016 году он так замедитировался, что СМИ объявили Уэста умершим; друзьям пришлось успокаивать фанатов и уверять по ТВ, что экс-футболист жив.

“@gidifeedtv: Former Super Eagles defender Taribo West has been a pastor minding his business working for God in his own church. Shoutout to the legend cc @Gidi_Traffic pic.twitter.com/uBKgdeCxHd — GIDI (@Gidi_Traffic) September 10, 2020

В Нигерии его по-прежнему обожают - не за церковь, а за редкий даже для Африки путь прямо из улиц в Лигу чемпионов. А еще за золотые медали Атланты - наверное, главную победу его жизни:

"Знаете, отказаться от любимого дела было нелегко. В большинстве случаев, когда я смотрю сборную на ТВ, мне хочется быть рядом с бывшими партнерами. Но, к сожалению, не получается. Все сейчас спешат, гонятся за тем, чтобы накормить свою семью".

В конечном счете, Уэст и сам этим занят. Дело избрал необычное, но это же Африка - здесь все, не как у нас. Мы не способны стать звездами футбола, пройдя через банду вместо спортшколы; не сойдем в 31 год за 19-летних; про наше игровое время ничего не пишет Библия. Хоть мы и один биологический вид, но совсем другие.

Ну а Тарибо… Таких, как он, невозможно ни копировать, ни заменить - наверное, поэтому так долго помнят.

В остальном пусть его судит бог, с которым у него так хорошо отлажена связь.