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Влахович: Ювентус олицетворяет собой гордость, традиции, семью

Италия
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Игрок в восторге от нового клуба

Влахович: Ювентус олицетворяет собой гордость, традиции, семью

Фото: Juventus FC

Новина українською

Сербский нападающий Душан Влахович дал комментарий после перехода в "Ювентус" из "Фиорентины":

"Ювентус" олицетворяет собой гордость, традиции, семью. "Ювентус" никогда не сдается.

Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше. Мы хотим как можно большего, хотим совершенствоваться.

Сегодня мой день рождения, это поистине чудесное событие, особенный день для меня. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня.

Я хочу, чтобы "Ювентус" гордился мной. Мы всегда будем бороться ради достижения всех целей. Fino alla fine!", – сказал Душан.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
Аlfredo Рedulla

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