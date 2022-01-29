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Влахович: Ювентус олицетворяет собой гордость, традиции, семью
Игрок в восторге от нового клуба
Фото: Juventus FC
Сербский нападающий Душан Влахович дал комментарий после перехода в "Ювентус" из "Фиорентины":
"Ювентус" олицетворяет собой гордость, традиции, семью. "Ювентус" никогда не сдается.
Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше. Мы хотим как можно большего, хотим совершенствоваться.
Сегодня мой день рождения, это поистине чудесное событие, особенный день для меня. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня.
Я хочу, чтобы "Ювентус" гордился мной. Мы всегда будем бороться ради достижения всех целей. Fino alla fine!", – сказал Душан.
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