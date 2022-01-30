Ювентус согласовал трансфер полузащитника с Бундеслиги

Опорный полузащитник Деннис Закария, который защищает цвета менхенгладбахской "Боруссии", продолжит карьеру в "Ювентусе".

Туринский клуб уже согласовал трансфер 25-летнего хавбека за пять миллионов евро. Также определенная сумма предусмотрена в качестве бонусов. Сообщается, что швейцарец заключит контракт до лета 2026 года.

При этом уругвайский полузащитник "старой синьоры" Родриго Бентанкур уйдет из команды. Он присоединится у "Тоттенхэму". "Шпоры" заплатят за него 19 млн евро, а еще 5 предусмотрены в виде бонусов.