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Ювентус согласовал трансфер полузащитника с Бундеслиги

Италия
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Игрок переедет в Италию

Ювентус согласовал трансфер полузащитника с Бундеслиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Опорный полузащитник Деннис Закария, который защищает цвета менхенгладбахской "Боруссии", продолжит карьеру в "Ювентусе".

Туринский клуб уже согласовал трансфер 25-летнего хавбека за пять миллионов евро. Также определенная сумма предусмотрена в качестве бонусов. Сообщается, что швейцарец заключит контракт до лета 2026 года.

При этом уругвайский полузащитник "старой синьоры" Родриго Бентанкур уйдет из команды. Он присоединится у "Тоттенхэму". "Шпоры" заплатят за него 19 млн евро, а еще 5 предусмотрены в виде бонусов.

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В статье: Ювентус (Турин) Боруссия (Менхенгладбах) Родриго Бентанкур Денис Закариа
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Источник:
Fabrizio Romano

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