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Ювентус согласовал трансфер полузащитника с Бундеслиги
Игрок переедет в Италию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Опорный полузащитник Деннис Закария, который защищает цвета менхенгладбахской "Боруссии", продолжит карьеру в "Ювентусе".
Туринский клуб уже согласовал трансфер 25-летнего хавбека за пять миллионов евро. Также определенная сумма предусмотрена в качестве бонусов. Сообщается, что швейцарец заключит контракт до лета 2026 года.
При этом уругвайский полузащитник "старой синьоры" Родриго Бентанкур уйдет из команды. Он присоединится у "Тоттенхэму". "Шпоры" заплатят за него 19 млн евро, а еще 5 предусмотрены в виде бонусов.
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