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Вингер Милана отвергает трансфер в отместку клубу

Италия
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Кастильехо мстит своему клубу после срыва трансфера в Испанию

Вингер Милана отвергает трансфер в отместку клубу

Фото: instagram.com/samucastillejo / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Сампдория" достигла соглашения с "Миланом" по поводу аренды вингера Саму Кастильехо. Однако, сам игрок отказался переходить в клуб из Генуи из-за обиды на свой клуб. По сообщению инсайдера Джанлуки Ди Марцио, испанец не собирается менять своё решение.

10 дней назад Кастильехо договорился о контракте с "Валенсией", но "Милан" не захотел его продавать на предложенных испанским клубом условиях. Сегодня "Сампдория" сделала идентичное предложение Саму и, несмотря на согласие "Милана", игрок отказал. Единственна страна, в которую Кастильехо готов переехать – Испания. Переезд на родину дал бы форварду возможность быть ближе к дому.

В этом сезоне Саму Кастильехо сыграл в 5 матчах (1 в основе) и сделал два ассиста. В своём последнем сезоне в Испании вингер сыграл в 38 матчах, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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В статье: Милан Самуэль Кастильехо
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