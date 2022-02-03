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Лаутаро Мартинес: Месси – лучший в мире. Первый Кубок Америки за 28 лет сыграл ключевую роль

Италия
(1 голосов)

Победа в Кубке Америки – праздник для всей Аргентины

Лаутаро Мартинес: Месси – лучший в мире. Первый Кубок Америки за 28 лет сыграл ключевую роль

Фото: twitter.com/Inter / Автор: неизвестен

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Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о Лионеле Месси, "Золотом мяче" и Кубке Америки. "Я поздравляю его. Семь наград – это очень много", – приводит его слова FC Inter News.

"Уникальные эмоции, сборная Аргентины не выигрывала трофей 28 лет. Лео Месси мечтал об этом, ведь он уже долго играет за сборную. Мы тоже мечтали, так как хотели порадовать аргентинский народ в этот сложный период, вызванный пандемией коронавируса. Спустя столько лет мы подняли трофей на "Маракане", в Бразилии, хотя турнир должен был пройти в Аргентине. Кажется, так и должно было случиться. Хорошие воспоминания.

Из сборной ушли многие форварды, и им так и не удалось победить. Очень счастлив, что я внес вклад в победу, которая была так важна для нас и для аргентинцев. Важно, что мы победили, показав отличный футбол, командный дух, а Месси был нашим лидером.

Месси – лучший в мире, он семь раз брал "Золотой мяч". И это говорит обо всем. Думаю, победа на Кубке Америки сыграла очень важную роль при голосовании за "Золотой мяч". Я поздравляю его. Семь наград – это очень много", – сказал Лаутаро.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч Интер (Италия) Копа Америка Лаутаро Мартинес
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Источник:
fcinternews.it

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