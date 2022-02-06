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Ханданович: Интер больше проиграл дерби, нежели Милан выиграл
Нерадзурри пропустили дважды за последние 15 минут
Фото: Ace Football
Голкипер "Интера" Самир Ханданович утверждает, что клуб скорее проиграл дерби, нежели "Милан" победил в нем.
"Сегодня мы сделали все сами, - сказал вратарь, - Игра была под нашим контролем, мы отлично действовали и сдерживали их. Во втором тайме пытались найти шансы в контратаках – но теряли мячи и в итоге поплатились".
"В последние 15 минут все происходило неправильно. Все время, кроме тех 15 минут, это был привычный "Интер".
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