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Ханданович: Интер больше проиграл дерби, нежели Милан выиграл

Италия
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Нерадзурри пропустили дважды за последние 15 минут

Ханданович: Интер больше проиграл дерби, нежели Милан выиграл

Фото: Ace Football

UA-Футбол
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Голкипер "Интера" Самир Ханданович утверждает, что клуб скорее проиграл дерби, нежели "Милан" победил в нем.

"Сегодня мы сделали все сами, - сказал вратарь, - Игра была под нашим контролем, мы отлично действовали и сдерживали их. Во втором тайме пытались найти шансы в контратаках – но теряли мячи и в итоге поплатились".

"В последние 15 минут все происходило неправильно. Все время, кроме тех 15 минут, это был привычный "Интер".

Матч "Интер" - "Милан" закончился со счетом 1:2. Оливье Жиру забил дважды в последние 15 минут игры.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) Милан
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