Ханданович: Интер больше проиграл дерби, нежели Милан выиграл

Голкипер "Интера" Самир Ханданович утверждает, что клуб скорее проиграл дерби, нежели "Милан" победил в нем.

"Сегодня мы сделали все сами, - сказал вратарь, - Игра была под нашим контролем, мы отлично действовали и сдерживали их. Во втором тайме пытались найти шансы в контратаках – но теряли мячи и в итоге поплатились".

"В последние 15 минут все происходило неправильно. Все время, кроме тех 15 минут, это был привычный "Интер".