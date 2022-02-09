Италия
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Официально: Дуглас Коста – игрок Ла Гэлакси
МЛС активизировался на трансферном рынке
DAZN
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста присоединился к "Ла Гэлакси", сообщает клубный твиттер. Клуб намекает на переход тизерами.
February 9, 2022
Последние 9 месяцев Дуглас выступал за "Гремио", воспитанником которого является. По итогам розыгрыша чемпионата Бразилии команда вылетела во второй дивизион.
В своих 28 матчах бразилец забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 4 миллиона евро.
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