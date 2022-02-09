Официально: Дуглас Коста – игрок Ла Гэлакси

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста присоединился к "Ла Гэлакси", сообщает клубный твиттер. Клуб намекает на переход тизерами.

Последние 9 месяцев Дуглас выступал за "Гремио", воспитанником которого является. По итогам розыгрыша чемпионата Бразилии команда вылетела во второй дивизион.

В своих 28 матчах бразилец забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 4 миллиона евро.