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Аталанта – Фиорентина. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок четвертьфинала Кубка Италии между "Аталантой" и "Фиорентиной".
Гасперини не рассчитывает на Иличича, Миранчука и Сапату. Зато украинец Руслан Малиновский готов тащить команду Джан Пьеро вперед. Сумеет ли "Королева провинциалов" затоптать "фиалок"? В каком состоянии пребывает "Фиорентина" после перехода в "Ювентус" Душана Влаховича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 10 февраля – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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