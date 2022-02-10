Аталанта – Фиорентина. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок четвертьфинала Кубка Италии между "Аталантой" и "Фиорентиной".

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Гасперини не рассчитывает на Иличича, Миранчука и Сапату. Зато украинец Руслан Малиновский готов тащить команду Джан Пьеро вперед. Сумеет ли "Королева провинциалов" затоптать "фиалок"? В каком состоянии пребывает "Фиорентина" после перехода в "Ювентус" Душана Влаховича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 10 февраля – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко