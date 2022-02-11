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Официально: Тео Эрнандес продлил контракт с Миланом

Италия
(1 голосов)

Трансфера не будет

Официально: Тео Эрнандес продлил контракт с Миланом

Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Милан" объявил в соцсетях о продлении контракта с защитником Тео Эрнандесом. Новое соглашение рассчитано на 4.5 года.

Француз подписал контракт до 2026 года.

С момента прихода в 2019 году, Тео сыграл за "Милан" 108 матчей, забил 19 голов и отдал 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 48 миллионов евро.

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В статье: Милан Тео Эрнандес
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Источник:
acmilan.com

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:10
Вот это селекция!!! Самый топовый левый край!!!
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.02.2022 в 19:04
Справжній міланелло! Не то, що деякі поци.
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