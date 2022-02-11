Официально: Тео Эрнандес продлил контракт с Миланом

"Милан" объявил в соцсетях о продлении контракта с защитником Тео Эрнандесом. Новое соглашение рассчитано на 4.5 года.

Француз подписал контракт до 2026 года.

С момента прихода в 2019 году, Тео сыграл за "Милан" 108 матчей, забил 19 голов и отдал 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 48 миллионов евро.