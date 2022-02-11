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Официально: Тео Эрнандес продлил контракт с Миланом
Трансфера не будет
Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен
"Милан" объявил в соцсетях о продлении контракта с защитником Тео Эрнандесом. Новое соглашение рассчитано на 4.5 года.
Француз подписал контракт до 2026 года.
С момента прихода в 2019 году, Тео сыграл за "Милан" 108 матчей, забил 19 голов и отдал 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 48 миллионов евро.
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Источник:acmilan.com
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:10
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.02.2022 в 19:04
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