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Наполи хочет купить Депая на замену Инсинье

Италия
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Главное препятствие – зарплата

Наполи хочет купить Депая на замену Инсинье

Фото: Barca Blaugranes

UA-Футбол
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"Наполи" хочет подписать Мемфиса Депая из "Барселоны" в качестве замены уходящему в "Торонто" форварду Лоренцо Инсинье. Итальянец покинет клуб летом ради команды из МЛС, и неаполитанцы уже готовят варианты для замены игрока.

Главным препятствием для трансфера, по информации Calciomercato, является зарплата Депая. "Барселона" же готова отпустить своего игрока, и даже предлагала его зимой "Ювентусу", перед тем как те подписали Душана Влаховича.

Мемфис Депай перешел в каталонский клуб прошлым летом из "Лиона" бесплатно. Статистика голландца в этом сезоне: 23 матча, 8 голов и 2 ассиста.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Мемфис Депай
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