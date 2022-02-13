Наполи хочет купить Депая на замену Инсинье

"Наполи" хочет подписать Мемфиса Депая из "Барселоны" в качестве замены уходящему в "Торонто" форварду Лоренцо Инсинье. Итальянец покинет клуб летом ради команды из МЛС, и неаполитанцы уже готовят варианты для замены игрока.

Главным препятствием для трансфера, по информации Calciomercato, является зарплата Депая. "Барселона" же готова отпустить своего игрока, и даже предлагала его зимой "Ювентусу", перед тем как те подписали Душана Влаховича.

Мемфис Депай перешел в каталонский клуб прошлым летом из "Лиона" бесплатно. Статистика голландца в этом сезоне: 23 матча, 8 голов и 2 ассиста.