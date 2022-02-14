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ВИДЕО, как Рома вырвала ничью на последних секундах - арбитру подсказала система фиксации гола

Италия
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Команда Моуриньо продемонстрировала характер

ВИДЕО, как Рома вырвала ничью на последних секундах - арбитру подсказала система фиксации гола

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 25-м туре итальянской Серии А "Рома" играла на выезде из "Сассуоло". Перед перерывом Абрахам реализовал пенальти, но в начале второго тайма римлянин Смоллинг срезал мяч в свои ворота, а затем хозяева вышли вперед благодаря голу Траоре. До последних секунд команда Моуриньо уступала, но все же смогла отыграться – на 90+4-й после подачи углового Кристанте сумел нанести удар головой. Защитник выбил мяч и не факт, что гол был бы засчитан, если бы не система автоматической фиксации взятия ворот. Именно сигнал от нее позволил арбитру Марио Гуиде указать на центр поля. Вашему вниманию видео обзор матча "Сассуоло" - "Рома", завершившегося со счетом 2:2.

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В статье: Рома (Рим) Сассуоло система фиксации голов
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